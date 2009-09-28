Николай Валуев – пенсионерке: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев провел онлайн-конференцию на сайте «Интерскол».

Жительница города Ленинск-Кузнецкий пожаловалась депутату на бедность: «Здравствуй, Коля. Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России. Вот и все, что хотела сказать», – заявила россиянка.

Валуев ответил: «Я понимаю ваше незаконченное предложение и соглашаюсь с вами. Рассуждать об этом в таком контексте можно бесконечно, ответ будет также незаконченным. Василий Макарович Шукшин замечательно сказал: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Не принимайте на свой счет, это опять-таки относится к рассуждениям», – написал депутат.

Комментарий Валуева позже удалили, но остался скрин сообщения.