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    Николай Валуев – пенсионерке: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым»

    Теги Николай Валуев политика Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион мира в тяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев провел онлайн-конференцию на сайте «Интерскол». 

    Жительница города Ленинск-Кузнецкий пожаловалась депутату на бедность: «Здравствуй, Коля. Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России. Вот и все, что хотела сказать», – заявила россиянка.

    Валуев ответил: «Я понимаю ваше незаконченное предложение и соглашаюсь с вами. Рассуждать об этом в таком контексте можно бесконечно, ответ будет также незаконченным. Василий Макарович Шукшин замечательно сказал: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Не принимайте на свой счет, это опять-таки относится к рассуждениям», – написал депутат.

    Комментарий Валуева позже удалили, но остался скрин сообщения.

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