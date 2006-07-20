Конте будет судиться с «Челси». Он требует компенсацию 9 млн фунтов за позднее увольнение

Главный тренер Антонио Конте остался недоволен своим увольнением.

Конте разочарован, что клуб поздно отправил его в отставку. Его юристы считают, что из-за этого он не найдет работу на этот сезон.

В связи с этим итальянец обратится в суд и потребует от выплатить по максимуму его компенсацию за последний год контракта – 9 миллионов фунтов.

Сторона «Челси» попытается оспорить это требование, в качестве аргументов приведя критику руководства со стороны Конте.

«Челси» очень странно увольнял Конте. Кажется, тренеру мстят