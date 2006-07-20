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    Конте будет судиться с «Челси». Он требует компенсацию 9 млн фунтов за позднее увольнение

    Теги Челси премьер-лига Англия Антонио Конте Футбол

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте остался недоволен своим увольнением.

    Конте разочарован, что клуб поздно отправил его в отставку. Его юристы считают, что из-за этого он не найдет работу на этот сезон.

    В связи с этим итальянец обратится в суд и потребует от «Челси» выплатить по максимуму его компенсацию за последний год контракта – 9 миллионов фунтов.

    Сторона «Челси» попытается оспорить это требование, в качестве аргументов приведя критику руководства со стороны Конте.

    «Челси» очень странно увольнял Конте. Кажется, тренеру мстят

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