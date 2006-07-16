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    Антонио Конте: «Надеюсь, «Челси» продолжит добиваться успехов»

    Теги Челси премьер-лига Англия Антонио Конте Футбол

    Бывший тренер «Челси» Антонио Конте попрощался с клубом.

    «Хочу поблагодарить всех друзей в «Челси» за их усердный труд и поддержку, которые позволили нам за два сезона выиграть чемпионат и Кубок Англии.

    Хочу поблагодарить игроков, чьи талант и приверженность были очень важны для нашего успеха, благодарю их за все. Было честью работать с ними.

    Благодарю членов штаба, вы усердно трудились. Должен сказать вам огромное спасибо за ваш профессионализм и преданность в этот период времени.

    Я наслаждался временем, проведенным в Англии, в Лондоне. Болельщики «Челси» вели себя невероятно по отношению ко мне и моей семьей, спасибо им за это.

    У меня была невероятная возможность делиться своими эмоциями, страстью и энтузиазмом в течение двух незабываемых лет с этими замечательными болельщиками «Челси», которые навсегда останутся в моем сердце.

    Надеюсь, «Челси» продолжит добиваться успехов, чего и желаю всем уже в следующем сезоне. У меня осталось много воспоминаний за два года работы в «Челси», и я заберу их с собой в другой клуб», – сказал Конте.

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