Франция – чемпион мира, Модрич – лучший игрок, Джокович – победитель «Уимблдона» и другие новости утра

1. Франция во второй раз стала чемпионом мира, обыграв Хорватию (4:2) в «Лужниках». Ядерный финал: мощнейшие атаки хорватов, точечные ответы Франции, пенальти после VAR, голы Мбаппе и Погба, ошибка Льориса.

2. Лучшим игроком ЧМ-2018 признан Модрич. Лучшим молодым футболистом выбрали Мбаппе.

3. Лучшим бомбардиром ЧМ стал Кейн (6 голов). Самый полезный по системе «гол+пас» – Гризманн, у него 4 гола и 3 ассиста.

4. Шок: активисты Pussy Riot выбежали на поле во время финала. Дела возбуждены по двум статьям. При этом стало известно, что стюарды сами открыли активистам Pussy Riot калитку для выхода на поле.

5. Удивительно, но вчера был не только футбол. Джокович обыграл Андерсона и взял четвертый «Уимблдон». Всего это 13-й шлем в карьере серба. Теперь Новак вернется в топ-10.

6. Сампаоли уволен с поста главного тренера сборной Аргентины. Говорят, компенсация – не 20, а 2 миллиона долларов.

7. Два гола Черышева и гол Дзюбы претендуют на звание лучшего на ЧМ-2018. Голосуете?

8. Иностранцы, получившие Fan ID на чемпионат мира, смогут приезжать в Россию без визы до конца 2018 года. Вернутся?

9. Товарищеские матчи клубов РФПЛ: «Спартак» разгромил «Пролетер», «Динамо» забило 4 мяча «Арминии», ЦСКА – «Бешикташу».

10. Евгения Медведева показала коньки для нового сезона. Они украшены стразами.

Цитаты дня. Ивица Олич: «Судья, видимо, решил: «Франция большая, пусть будет пенальти»

Деян Ловрен: «Франция не играла в футбол: дожидалась шанса – и забивала. И так – во всех матчах ЧМ»

Форвард сборной Дании Поульсен: «В следующем сезоне всем игрокам надо отрезать себе руки из-за VAR»