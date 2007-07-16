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    Ивица Олич: «Судья, видимо, решил: «Франция большая, пусть будет пенальти»

    Теги Сборная Франции по футболу Сборная Хорватии по футболу судьи Ивица Олич Владимир Путин ЧМ-2018 Массимилиано Иррати видеоповторы Нестор Питана Матч ТВ Футбол

    Член тренерского штаба сборной Хорватии Ивица Олич поделился мыслями о поражении от команды Франции (2:4) в финале ЧМ-2018.

    «Французы нанесли 2 удара – забили 2 гола. Несколько раз смотрел эпизод с пенальти и не могу поверить, что в финале такой пенальти поставили. Не понимаю, почему…

    Игрок прыгает, его рука в естественном положении, он не мог на это реагировать. Это плохо для финала, такие ошибки. Я видел, как арбитр просматривал эпизод и думал: «Есть? Нет? Есть? Нет?». Он смотрел 10 раз, а в конце, видимо, решил: «Окей, Франция большая, пусть будет». Это ключевой момент игры, решающий.

    После матча многие тренеры звонили, в том числе из Германии. Все они говорили, что пенальти не было. Очень обидно, что это произошло в финале.

    При этом должен поздравить Францию и Россию. Сказал президенту Путину, что это время в России со сборной было лучшим для меня после завершения карьеры. Это лучший чемпионат мира для меня. Россия, спасибо», – сказал Олич.

    Главным судьей матча был аргентинец Нестор Питана. Бригадой видеоассистентов руководил Массимилиано Иррати из Италии.

    Все ли нормально с пенальти в ворота хорватов?

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