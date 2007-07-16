Возбуждены дела по двум статьям в отношении задержанных на финале ЧМ-2018 участников Pussy Riot

Полиция возбудила административные дела по двум статьям в отношении выбежавших на поле стадиона «Лужники» участников Pussy Riot: трех девушек и молодого человека.

Инцидент произошел на 52-ой минуте финального матча между сборными Франции и Хорватии (4:2).

«В отношении граждан, выбежавших на поле стадиона , возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ 20.31 («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований») и 17.12 («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»)», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Pussy Riot назвали акцию «Милиционер вступает в игру». О целях акции рассказано здесь.

В финале ЧМ на поле выбежали люди в форме. Это акция Pussy Riot