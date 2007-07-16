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    Возбуждены дела по двум статьям в отношении задержанных на финале ЧМ-2018 участников Pussy Riot

    Теги Лужники Сборная Франции по футболу Сборная Хорватии по футболу ЧМ-2018 политика ТАСС Футбол

    Полиция возбудила административные дела по двум статьям в отношении выбежавших на поле стадиона «Лужники» участников Pussy Riot: трех девушек и молодого человека.

    Инцидент произошел на 52-ой минуте финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии (4:2).

    «В отношении граждан, выбежавших на поле стадиона «Лужники», возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ 20.31 («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований») и 17.12 («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»)», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве. 

    Pussy Riot назвали акцию «Милиционер вступает в игру». О целях акции рассказано здесь.

    В финале ЧМ на поле выбежали люди в форме. Это акция Pussy Riot

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