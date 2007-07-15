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    Медведева показала коньки для нового сезона. Они украшены стразами

    Теги сборная России фото женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева показал коньки для нового сезона. 

    Фигурные ботинки для российской фигуристки изготовила компания Edea. 

    «Было очень интересно поэкспериментировать и обклеить коньки стразиками», – написала Медведева. 

    Ранее компания John Wilson Blades изготовила для спортсменки эксклюзивные лезвия с напылением из розового золота.  

     

    Rose Gold perfection by favorite @johnwilsonblades This is a great honor for me, to be the first owner of this incredible blades. These blades became not instrument only, these blades are jewels, made by real Rose Gold. Thanks to @johnwilsonblades P.S. Had so much fun to custom my boots by @edeaskates with crystals✨ . . . Совершенство из Розового Золота от любимых @johnwilsonblades Для меня большая честь, быть первым обладателем этих невероятных лезвий. Эти лезвия стали не просто инструментом, эти лезвия стали ювелирным изделием, сделанным из настоящего Розового Золота. Спасибо @johnwilsonblades П.С. Было очень интересно поэкспериментировать и обклеить коньки от @edeaskates стразиками✨

    Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

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