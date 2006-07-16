Два гола Черышева и гол Дзюбы претендуют на звание лучшего на ЧМ-2018

ФИФА назвала претендентов на лучший гол ЧМ-2018.
В список вошли три гола игроков сборной России – Дениса Черышева (2) и Артема Дзюбы.
Все претенденты:
Криштиану Роналду (третий гол в матче с Испанией)
Начо (в матче с Португалией)
Филиппе Коутиньо (в матче со Швейцарией)
Денис Черышев (второй гол в матче с Саудовской Аравией, гол в матче с Хорватией)
Дрис Мертенс (в матче с Панамой)
Хуан Кинтеро (в матче с Японией)
Артем Дзюба (в матче с Египтом)
Лука Модрич (в матче с Аргентиной)
Ахмед Муса (второй гол в матче с Исландией)
Лионель Месси (в матче с Нигерией)
Тони Кроос (в матче со Швецией)
Джесси Лингард (в матче с Панамой)
Рикардо Куарежма (в матче с Ираном)
Аднан Янузай (в матче с Англией)
Анхель Ди Мария (в матче с Францией)
Бенжамен Павар (в матче с Аргентиной)
Насер Шадли (в матче с Японией).
Проголосовать можно на официальном сайте ФИФА.