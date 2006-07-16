Два гола Черышева и гол Дзюбы претендуют на звание лучшего на ЧМ-2018

ФИФА назвала претендентов на лучший гол .

В список вошли три гола игроков сборной России – (2) и Артема Дзюбы.

Все претенденты:

(третий гол в матче с Испанией)

Начо (в матче с Португалией)

(в матче со Швейцарией)

Денис Черышев (второй гол в матче с Саудовской Аравией, гол в матче с Хорватией)

(в матче с Панамой)

Хуан Кинтеро (в матче с Японией)

(в матче с Египтом)

Лука Модрич (в матче с Аргентиной)

Ахмед Муса (второй гол в матче с Исландией)

(в матче с Нигерией)

Тони Кроос (в матче со Швецией)

(в матче с Панамой)

Рикардо Куарежма (в матче с Ираном)

(в матче с Англией)

Анхель Ди Мария (в матче с Францией)

(в матче с Аргентиной)

Насер Шадли (в матче с Японией).

Проголосовать можно на официальном сайте .