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    Два гола Черышева и гол Дзюбы претендуют на звание лучшего на ЧМ-2018

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    ФИФА назвала претендентов на лучший гол ЧМ-2018.

    В список вошли три гола игроков сборной России – Дениса Черышева (2) и Артема Дзюбы.

    Все претенденты:

    Криштиану Роналду (третий гол в матче с Испанией)

    Начо (в матче с Португалией)

    Филиппе Коутиньо (в матче со Швейцарией)

    Денис Черышев (второй гол в матче с Саудовской Аравией, гол в матче с Хорватией)

    Дрис Мертенс (в матче с Панамой)

    Хуан Кинтеро (в матче с Японией)

    Артем Дзюба (в матче с Египтом)

    Лука Модрич (в матче с Аргентиной)

    Ахмед Муса (второй гол в матче с Исландией)

    Лионель Месси (в матче с Нигерией)

    Тони Кроос (в матче со Швецией)

    Джесси Лингард (в матче с Панамой)

    Рикардо Куарежма (в матче с Ираном)

    Аднан Янузай (в матче с Англией)

    Анхель Ди Мария (в матче с Францией)

    Бенжамен Павар (в матче с Аргентиной)

    Насер Шадли (в матче с Японией).

    Проголосовать можно на официальном сайте ФИФА.

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