Джокович выиграл 13-й «Большой шлем» и вернется в топ-10

Серб Новак Джокович, в финале обыгравший Кевина Андерсона со счетом 6:2, 6:2, 7:6, выиграл четвертый титул на «Уимблдоне» и 13-й «Большой шлем» в карьере. Для Джоковича это первая победа такого уровня после «Ролан Гаррос»-2016.

За счет этой победы Джокович обошел Роя Эмерсона и вышел на чистое четвертое место по «Шлемам» в истории. Его обходят только Пит Сампрас (14), Рафаэль Надаль (17) и (20).

Всего для Джоковича это 69-й титул уровня АТР, который он выиграл в 100-м финале. До «Уимблдона» последним титулом Джоковича был Истбурн-2017.

По итогам турнира серб впервые с 6 ноября 2017 года вернется в топ-10 рейтинга – он займет 10-ю строчку.