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    Джокович выиграл 13-й «Большой шлем» и вернется в топ-10

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович рейтинги Пит Сампрас Уимблдон ATP Кевин Андерсон Рой Эмерсон статистика Теннис

    Серб Новак Джокович, в финале «Уимблдона» обыгравший Кевина Андерсона со счетом 6:2, 6:2, 7:6, выиграл четвертый титул на «Уимблдоне» и 13-й «Большой шлем» в карьере. Для Джоковича это первая победа такого уровня после «Ролан Гаррос»-2016.

    За счет этой победы Джокович обошел Роя Эмерсона и вышел на чистое четвертое место по «Шлемам» в истории. Его обходят только Пит Сампрас (14), Рафаэль Надаль (17) и Роджер Федерер (20).

    Всего для Джоковича это 69-й титул уровня АТР, который он выиграл в 100-м финале. До «Уимблдона» последним титулом Джоковича был Истбурн-2017.

    По итогам турнира серб впервые с 6 ноября 2017 года вернется в топ-10 рейтинга – он займет 10-ю строчку.

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