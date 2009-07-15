Товарищеские матчи. «Спартак» разгромил «Пролетер», «Динамо» забило 4 мяча «Арминии», ЦСКА – «Бешикташу»

Товарищеские матчи
Пролетер Сербия – Спартак Россия – 0:3 (0:3)
Голы «Спартака»: 0:1 – Фернандо (29), 0:2 – Жиго (41), 0:3 – Ташаев (43).
СПАРТАК: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Тимофеев, Глушаков, Ташаев, Промес, Зе Луиш.
Арминия Германия – Динамо Россия – 1:4 (1:1)
Голы «Динамо»: 0:1 – Марков (22), 1:2 – Луценкор (70), 1:3 – Лучков (82), 1:4 – Рауш (87).
ЦСКА Россия – Бешикташ Турция – 4:1 (2:1)
Голы ЦСКА: 1:1 – Чалов (15), 2:1 – Гордюшенко (27), 3:1 – Витиньо (54), 4:1 – Ефремов (75).
ЦСКА: Помазун, Набабкин, Чернов, Бекао, Щенников, Хосонов, Бистрович, Бийол, Гордюшенко, Витиньо, Чалов.