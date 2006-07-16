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    «Ведомости»: стюарды сами открыли активистам Pussy Riot калитку для выхода на поле «Лужников»

    Теги Лужники Сборная Франции по футболу Сборная Хорватии по футболу происшествия ЧМ-2018 политика Футбол

    Стало известно, как активистам Pussy Riot удалось выбежать на поле «Лужников» во время финала чемпионата мира Франция – Хорватия (4:2).

    Запись инцидента на сайте «Первого канала» доступна с нескольких камер. Благодаря одной из них («Тактическая камера») видно, что участники акции, одетые в форму полицейских, заходят в чашу «Лужников» на 52-й минуте матча, сообщают «Ведомости».

    «Стюарды, стоящие у входа на трибуны D 119-120, пропускают их после короткой беседы. Далее четверо «полицейских» спускаются в течение 10 секунд к полю. Выход к нему закрыт, но стюард открывает калитку. Не остановил участников Pussy Riot и еще один стюард, который дежурил непосредственно у поля.

    Оказавшись у рекламных щитов, четверо молодых людей в течение 20 секунд что-то обсуждают, а затем выбегают на поле. Начало забега в камеру не попало, так как в этот момент она снимала опасный момент у противоположных ворот», – говорится в материале газеты.

    В финале ЧМ на поле выбежали люди в форме. Это акция Pussy Riot

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