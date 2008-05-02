«Спорт-Экспресс»: Денисов дает игрокам «Локомотива» свои мини-установки перед матчами

Журналист Сергей Егоров опубликовал на сайте «Спорт-Экспресса» текст, в котором описал роль хавбека Игоря Денисова в «Локомотиве».
«Сейчас важно то, что скажет и сделает Игорь Денисов. Лидер команды, что уже не секрет, время от времени собирает игроков перед матчами и дает свою мини-установку.
В самолете по пути домой из Краснодара был проведен оперативный разбор полетов. Все это вылилось в просьбу о полной закрытости перед встречей с «Зенитом».
Для Денисова, возможно, это матч всей жизни, когда на кон поставлено очень многое – стать чемпионом (а РФПЛ не может не привезти кубок в Черкизово), победив отвергнувшую тебя родную команду – что может быть слаще?» – сказано в материале.
Пост главного тренера «Локомотива» сейчас занимает Юрий Семин.