«Спорт-Экспресс»: Денисов дает игрокам «Локомотива» свои мини-установки перед матчами

Журналист Сергей Егоров опубликовал на сайте «Спорт-Экспресса» текст, в котором описал роль хавбека в «Локомотиве».

«Сейчас важно то, что скажет и сделает Игорь Денисов. Лидер команды, что уже не секрет, время от времени собирает игроков перед матчами и дает свою мини-установку.

В самолете по пути домой из Краснодара был проведен оперативный разбор полетов. Все это вылилось в просьбу о полной закрытости перед встречей с .

Для Денисова, возможно, это матч всей жизни, когда на кон поставлено очень многое – стать чемпионом (а РФПЛ не может не привезти кубок в Черкизово), победив отвергнувшую тебя родную команду – что может быть слаще?» – сказано в материале.

Пост главного тренера сейчас занимает Юрий Семин.