Юрий Семин: «Мы должны сделать этот самый сложный, золотой шаг. И сделаем его»

Главный тренер Юрий Семин выступил с обращениям к болельщикам.

«Друзья! Вспомните, как мы начинали в конце прошлого сезона, когда вместе поднимались со дна турнирной таблицы. Было трудно, но мы выиграли Кубок!

Потом впервые в истории вышли в 1/8 финала Лиги Европы. И все благодаря вам – нашим болельщикам! А полные трибуны во встречах со «Спартаком», «Краснодаром», «Зенитом» и наверняка с «Арсеналом» – это тоже наша с вами победа!

И мы будем биться до конца только за победу, чего бы это ни стоило!

Запомните: в любой, самый ответственный момент, всю ответственность за результат я беру на себя. Гладкой дороги в футболе не бывает.

Но мы должны сделать этот самый сложный, золотой шаг.

И сделаем его, потому что я верю каждому игроку, верю каждому из вас. В этом сила сегодняшнего «Локомотива», – заявил Семин.