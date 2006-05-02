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    Юрий Семин: «Мы должны сделать этот самый сложный, золотой шаг. И сделаем его»

    Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Футбол

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выступил с обращениям к болельщикам.

    «Друзья! Вспомните, как мы начинали в конце прошлого сезона, когда вместе поднимались со дна турнирной таблицы. Было трудно, но мы выиграли Кубок!

    Потом впервые в истории вышли в 1/8 финала Лиги Европы. И все благодаря вам – нашим болельщикам! А полные трибуны во встречах со «Спартаком», «Краснодаром», «Зенитом» и наверняка с «Арсеналом» – это тоже наша с вами победа!

    И мы будем биться до конца только за победу, чего бы это ни стоило!

    Запомните: в любой, самый ответственный момент, всю ответственность за результат я беру на себя. Гладкой дороги в футболе не бывает.

    Но мы должны сделать этот самый сложный, золотой шаг.

    И сделаем его, потому что я верю каждому игроку, верю каждому из вас. В этом сила сегодняшнего «Локомотива», – заявил Семин.

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