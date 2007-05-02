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    «Зенит» готов купить Ташаева за 6 млн евро

    Теги Зенит Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Александр Ташаев Алан Агузаров Футбол

    «Зенит» проявляет серьезный интерес к полузащитнику «Динамо» Александру Ташаеву.

    Сумма трансфера может составить около шести миллионов евро, учитывая выплаты клубу и иные отчисления.

    «Говорил до этого и повторю сейчас, что решать – оставаться или нет – мы будем после завершения чемпионата.

    Не хочу говорить о конкретных клубах, но заинтересованность в Саше, конечно же, есть и она немаленькая.

    Зимой мы не ушли из «Динамо» по двум причинам. Первая – это главный тренер. В первую очередь именно благодаря Хохлову Саша так прибавил.

    К сожалению, с уходом Черчесова из «Динамо», у которого Александр и начал играть на высоком уровне, и до прихода Хохлова у Саши не было нормального тренера, который элементарно не мешал бы ему показывать то, что он может.

    Вторая причина – это преданность Ташаева клубу, желание не уходить из команды в сложный момент и сделать все возможное, чтобы команда сохранила прописку в элите.

    Его контракт составлен так, что особых проблем уйти у нас не будет.

    По окончании сезона мы сядем с Сашей и его отцом и решим, каким видим свое будущее и где, – сказал Алан Агузаров, оказывающий юридическое сопровождение футболисту.

    Подробную статистику выступлений Ташаева вы можете посмотреть здесь.

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