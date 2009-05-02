Арбитр Москалев, ошибочно назначивший пенальти в матче ФНЛ, отстранен от работы на игре «Тосно» – «Динамо»

Арбитр Владимир Москалев, судивший матч 36-го тура первенства «Енисей» – «Волгарь» (2:1), наказан за ошибочное решение.

На 81-й минуте игры 31-летний арбитр назначил пенальти в ворота астраханской команды, который реализовал и тем самым принес победу красноярцам.

В эпизоде нападающий «Енисея» Марко Обрадович в единоборстве с игроком Олегом Мурачевым толкнул соперника в спину. В результате Мурачев потерял равновесие и сыграл в мяч рукой. Москалев же определил, что футболист «Волгаря» нарушил правила, и наказал его пенальти.

Москалев снят с обслуживания матча 29-го тура РФПЛ «Тосно» – , вместо него на игру назначен Павел Кукуян.

– Те, кто видел видеоповтор, поймут, что арбитр ошибся. Защитника толкнули в спину, и он в итоге, потеряв равновесие, сыграл рукой. Как вы считаете? – вопрос исполняющему обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

– Пока не знаю оценку инспектора. Но сам я видел этот момент. Мое мнение: 11-метровый удар назначен ошибочно. К сожалению, Москалев ошибся.

– Он был назначен на игру в премьер-лиге…

– Теперь он будет с нее снят. Произведем замену.