Юрген Клопп: «Это было сумасшествие, я забыл счет. 7:6, верно?»

Главный тренер Юрген Клопп оценил ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Ромы» (2:4).

«Это была дикая игра. Соперник рискнул всем, и мы наказали их контратакой, но потом пропустили.



Было очень много свободного пространства. Наша оборона играла слишком глубоко, нельзя так играть. Каждая контратака была действительно опасной, но мы не использовали это. Мы были слишком терпеливы. Обычно играем намного лучше, вы знаете это.

Большинство футболистов впервые играли в полуфинале, нормально, что они нервничали. Это было немного захватывающе – намного захватывающе, чем я хотел.

Мы заслужили финал на 100 процентов. Туда не выходят без удачи. «Реалу» вчера тоже нужна была удача.

У нас две очень важные игры в премьер-лиге, а потом финал, где мы попробуем показать максимум.

Парни заслужили это характером, футболом. Это было просто сумасшествие. Я забыл счет. 7:6, верно? Невероятно», – сказал Клопп.