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    ФИФА планирует учредить осенний турнир для 8 сборных – «мини-ЧМ»

    Теги ФИФА чемпионат мира среди клубов чемпионат мира Джанни Инфантино Кубок конфедераций календарь Лига наций Футбол

    Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил учредить новый турнир для 8 сборных.

    Планируется, что соревнование будет проходить раз в два года, в октябре и/или ноябре, начиная с 2021-го.

    Турнир получил название Final 8 («Финальная восьмерка, Финал восьми»). В различных медиа его уже называют «мини-чемпионат мира».

    Письмо за авторством Инфантино оказалось в распоряжении Reuters. В документе утверждается, что группа инвесторов готова вложить 25 миллиардов долларов в Final 8, а также в новый формат чемпионата мира среди клубов, который подразумевает участие 24 команд с 2021 года. При этом Кубок конфедераций будет упразднен.

    В письме точно не говорится, какое представительство получат те или иные регионы планеты в новых турнирах. Инфантино направил письмо с изложением своих планов Совету ФИФА.

    Ранее УЕФА и КОНКАКАФ уже учредили новые турниры для своих сборных – Лиги наций. Вполне возможно, победители Лиги наций будут попадать в число участников Final 8.

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