«Агентство спортивного маркетинга» предложило РФПЛ 11 млрд руб за телеправа на 5 сезонов

получила предложение о покупке телеправ от ООО «Агентство спортивного маркетинга».

Компания готова платить лиге 11 миллиардов рублей за показ матчей чемпионата России на протяжении пяти сезонов.

За эту сумму «Агентство» хочет получить «исключительные вещательные права» на трансляцию матчей клубов на территории России, «производство матчей» (организация вещания со стадионов) и платный телеканал «Наш футбол», говорится в письме. За лигой при этом сохранятся эфиры на федеральных каналах (один матч каждого тура), и она сможет участвовать в создании «футбольного медиапродукта».

«Агентство спортивного маркетинга» учреждено в мае 2016 году и принадлежит его гендиректору Любови Ронис, следует из данных ЕГРЮЛ. Партнером агентства является инвесткомпания O.K. Solutions, созданная Олегом Поляковым и Кириллом Матвеевым. Они известны как основатели рекламной группы Aegis Media, сейчас являющейся российским офисом международного рекламного холдинга Dentsu Aegis Network (среди клиентов – «Отисифарм», «Эльдорадо», «Яндекс», GM).

Таким образом, у (их права заканчиваются в в мае) появился конкурент на покупку прав на матчи премьер-лиги. Холдинг продолжает переговоры с РФПЛ.

Последний вариант контракта, предложенный «Газпром-Медиа», рассчитан на три сезона и предполагает приобретение прав только на телетрансляции. Стоимость контракта составляет ​1,5-1,7 миллиарда рублей в год. Ранее сообщалось, что РФПЛ требует у «Матч ТВ» 3 миллиарда рублей за сезон.

Действующий контракт с РФПЛ был заключен в 2015 году. За три сезона холдинг с учетом взаимозачетов заплатил 4,8 миллиарда рублей. Полная стоимость контракта, как уточняло отраслевое издание AdIndex, составила 6,7 млрд, но почти 2 млрд холдингу должна была заплатить сама РФПЛ – за «услуги по съемке и производству сигнала». Кроме того, лига платила еще и за размещение в эфире спонсорской рекламы в трансляциях российского чемпионата.