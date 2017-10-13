«Спорт-Экспресс»: «Матч ТВ» предложил РФПЛ новый контракт по схеме «4+4»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о ситуации с подписанием нового контракта по реализации ТВ-прав.

– Каковы условия, предложенные телевещателем?

– Меньшая, по сравнению с текущим договором, сумма. При этом совместное участие в распределении дополнительных доходов. Но сейчас мы вернулись к прежнему формату договора — около двух миллиардов рублей в год, минус расходы на производство (около 500 млн рублей – прим.).

В то же время хотим разделить телеправа на три направления их реализации. Первое направление – эфирные, второе – платная подписка, третье – диджитал-права. По всем трем направлениям будет отдельное обсуждение.

– Есть ли альтернативные варианты помимо основного вещателя?

– Да. Ряд каналов хотели бы обсудить вопрос об участии в распределении ТВ-прав.

– Как распределяются доходы от ТВ-контракта?

– 60 процентов средств – в зависимости от занятого места, 40 процентов – между всеми участниками чемпионата, — сказал Прядкин.

Действующее соглашение РФПЛ с «НТВ-Плюс» (входит в один медиахолдинг с ) рассчитано до конца сезона-2017/18.

По информации «Спорт-Экспресса», вещатель предложил лиге контракт на 4 года с возможной пролонгацией еще на 4 сезона.

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