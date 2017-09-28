РФПЛ хочет заключить с «Матч ТВ» новый трехлетний контракт

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, как протекает сотрудничество с .

«У нас очень тесные рабочие взаимоотношения с «Матч ТВ». После каждого тура мы обмениваемся мнениями по показу матчей, высказываем свои пожелания.

Сейчас мы находимся на стадии переговоров по новому контракту, который вновь хотим заключить на три года. Мы хотели бы получать больше [денег по новому соглашению], но это переговорный процесс», – описал ситуацию функционер.

По словам Прядкина, РФПЛ рассчитывает, что ясность в переговорах наступит к концу ноября.

Действующий контракт рассчитан до 2018 года.