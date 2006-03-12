Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Валерий Карпин: «Забудьте про спартаковский футбол. Мы будем играть в ростовский футбол»

    Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0). 

    – Полностью мы не удовлетворены. В первом тайме были моменты, в обороне сыграли здорово. Выполнили все, к чему готовились.

    Единственный свой момент «Зенит» создал после стандарта. Набранное очко – это нормально. Все-таки играли против такого соперника. 

    - У «Ростова» сегодня было немало моментов, но подвела реализация. Это невезение или что-то еще? 

    – Проблем у нас пока много во всем – не только в реализации, но в созидании, обороне и так далее.

    Если бы в остальном все было замечательно, и не хватало только реализации, имело бы смысл о ней говорить. Главное, чтобы моменты были – сегодня не забили, завтра забьем. 

    - Выход из обороны через пас – ваша установка? Похоже на спартаковский футбол. 

    – Забудьте про спартаковский футбол. Если мы так выходим из обороны, это ничего не значит. Мы будем играть в ростовский футбол.

    Главное, чтобы игра приносила результат. Сейчас нам нужны очки, про зрелище будем потом говорить. 

    - С чем связаны изменения в составе после игры с «Краснодаром»? 

    – Изменения вызваны тем, что мы изменили схему, и играли не 5-3-2, а 5-4-1. Под эту схему больше подходили те футболисты, которые вышли сегодня в основе.

    А если по кому-то были претензии в прошлом матче, то они были высказаны не на пресс-конференции, – сказал Карпин.

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться