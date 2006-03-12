Валерий Карпин: «Забудьте про спартаковский футбол. Мы будем играть в ростовский футбол»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России против (0:0).

– Полностью мы не удовлетворены. В первом тайме были моменты, в обороне сыграли здорово. Выполнили все, к чему готовились.

Единственный свой момент создал после стандарта. Набранное очко – это нормально. Все-таки играли против такого соперника.

- У сегодня было немало моментов, но подвела реализация. Это невезение или что-то еще?

– Проблем у нас пока много во всем – не только в реализации, но в созидании, обороне и так далее.

Если бы в остальном все было замечательно, и не хватало только реализации, имело бы смысл о ней говорить. Главное, чтобы моменты были – сегодня не забили, завтра забьем.

- Выход из обороны через пас – ваша установка? Похоже на спартаковский футбол.

– Забудьте про спартаковский футбол. Если мы так выходим из обороны, это ничего не значит. Мы будем играть в ростовский футбол.

Главное, чтобы игра приносила результат. Сейчас нам нужны очки, про зрелище будем потом говорить.

- С чем связаны изменения в составе после игры с «Краснодаром»?

– Изменения вызваны тем, что мы изменили схему, и играли не 5-3-2, а 5-4-1. Под эту схему больше подходили те футболисты, которые вышли сегодня в основе.

А если по кому-то были претензии в прошлом матче, то они были высказаны не на пресс-конференции, – сказал Карпин.

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.