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    Валерий Карпин: «Мы потеряли два очка в матче с «Зенитом». Калачев говорит – был пенальти»

    Теги Зенит Ростов Алексей Ионов Тимофей Калачев Олимп-2 премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о ничьей в матче 22-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:0).

    – Каким вам показался домашний дебют?

    – С одной стороны, очко с одним из лидеров чемпионата – неплохо, но после игры, глядя на все, что произошло на поле, мы, наверное, потеряли два очка, а не приобрели одно.

    Моменты были в первом тайме, опасные подходы во втором. А у «Зенита», за исключением удара в перекладину Заболотного после стандарта и угловых, с игры я не очень помню. Вроде бы ничего не создали.

    - Моменты у Ионова и проблемы с реализацией – тенденция или совпадение?

    – Тенденция – это когда на протяжении 20 матчей команда не забивает. А сегодня, тем более на таком поле, когда мяч не такой послушный, слава богу, что он имел эти моменты. Человек, который имеет моменты, но не забивает, рано или поздно забьет.

    - Эпизод с падением Калачева в штрафной площади «Зенита» во втором тайме уже посмотрели?

    – Нет, я не смотрел, но Калачева спросил. Да, говорит, вроде бы было нарушение. Но судейство комментировать не имеет смысла – нив Краснодаре, ни сегодня. Судьи отсудили нормально, с ошибками, как и мы сыграли с ошибками.

    - Можно сказать, что поле вашей команде мешало?

    – Только что мы говорили про моменты Ионова. Да, поле мешало. Кому больше, кому меньше – судить сложно. Счет на табло.

    - Болельщиков пришло много. Хотите что-то им сказать?

    – Поблагодарить не только за первый домашний матч, но и за выезд в Краснодар. Мы там их слышали всю игру, и здесь они поддерживали.

    Могу только поблагодарить и сказать, что будем стараться радовать их, – сказал Карпин в эфире телеканала «Наш футбол».

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

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