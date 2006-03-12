Валерий Карпин: «Мы потеряли два очка в матче с «Зенитом». Калачев говорит – был пенальти»

Главный тренер Валерий Карпин поделился мнением о ничьей в матче 22-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:0).

– Каким вам показался домашний дебют?

– С одной стороны, очко с одним из лидеров чемпионата – неплохо, но после игры, глядя на все, что произошло на поле, мы, наверное, потеряли два очка, а не приобрели одно.

Моменты были в первом тайме, опасные подходы во втором. А у , за исключением удара в перекладину Заболотного после стандарта и угловых, с игры я не очень помню. Вроде бы ничего не создали.

- Моменты у Ионова и проблемы с реализацией – тенденция или совпадение?

– Тенденция – это когда на протяжении 20 матчей команда не забивает. А сегодня, тем более на таком поле, когда мяч не такой послушный, слава богу, что он имел эти моменты. Человек, который имеет моменты, но не забивает, рано или поздно забьет.

- Эпизод с падением Калачева в штрафной площади во втором тайме уже посмотрели?

– Нет, я не смотрел, но Калачева спросил. Да, говорит, вроде бы было нарушение. Но судейство комментировать не имеет смысла – нив Краснодаре, ни сегодня. Судьи отсудили нормально, с ошибками, как и мы сыграли с ошибками.

- Можно сказать, что поле вашей команде мешало?

– Только что мы говорили про моменты Ионова. Да, поле мешало. Кому больше, кому меньше – судить сложно. Счет на табло.

- Болельщиков пришло много. Хотите что-то им сказать?

– Поблагодарить не только за первый домашний матч, но и за выезд в Краснодар. Мы там их слышали всю игру, и здесь они поддерживали.

Могу только поблагодарить и сказать, что будем стараться радовать их, – сказал Карпин в эфире телеканала «Наш футбол».

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.