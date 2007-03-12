Роберто Манчини: «После травмы Мамманы у «Зенита» практически нет игроков на эту позицию. Мы не смогли взять еще защитников»

Главный тренер Роберто Манчини подвел итоги матча 22-го тура премьер-лиги с (0:0).

– вышел играть в три центральных защитника, но Маммана сразу получил травму. Насколько это скомкало план на игру?

– На самом деле главная проблема заключается не в том, что мы не смогли играть по той схеме, по которой планировали. Это не так важно – 3, 4 или 5 защитников.

Самая большая проблема сейчас в том, что у нас травмирован очень важный игрок. И больше игроков на эту позицию практически нет, потому что мы планировали взять еще защитников, но не смогли. Поэтому травма Мамманы сейчас – самое главное. Это, безусловно, станет большой проблемой в будущих матчах.

- Сейчас можно что-то сказать о его состоянии, это колено?

– Да, это точно колено. Но о степени серьезности я пока не готов говорить.

- Команда довольно долго играла в меньшинстве, с чем была связана заминка с заменой?

– Ответ элементарен, и это довольно странный вопрос. Шла 4-5-я минута, и игроки, которые были в запасе, еще не были готовы, разогреты. Потребовалось время, чтобы они размялись. Это элементарная ситуация.

- Что можно сказать по Луневу и Кузяеву, которые тоже получили травмы?

– Посмотрим завтра. Сейчас пока не могу сказать. Доктора наши посмотрят и доложат, – сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.