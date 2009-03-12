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    Магомед Оздоев: «Странно, что в Ростове такой газон. Это просто не футбольное поле»

    Теги Зенит Ростов Олимп-2 премьер-лига Россия Магомед Оздоев

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился наблюдениями от матча 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0).

    - Можно ли сказать, что результат на табло – по игре?

    – У них был момент, и у нас. А так мы владели преимуществом весь матч. «Ростов» то и делал, что только мяч выбивал.

    Тяжелое поле, даже очень тяжелое. Странно, что в Ростове такой газон – уже март, нет холодов, но это просто не футбольное поле.

    Обидно, что не выиграли, не забили свой гол. Старались, теперь надо исправляться в следующих матчах.

    - Травма Мамманы сильно выбила из колеи команду? Пришлось перестраиваться? Как это сказалось?

    – Очень жаль, жаль потерять такого игрока. Еще не знаем, какой диагноз, но каждый игрок, вся команда, все болельщики поддерживают его. И будут поддерживать.

    Да, потери всегда сказываются, но у нас есть хорошие качественные игроки, которые могут заменить любого.

    - В отсутствие Паредеса вы подавали угловые и исполняли стандарты. Вы человек новый в «Зените», насколько важно вам такое доверие?

    – Тренер решает, кто подает, я отношусь к этому нормально. Это не значит, что мне было оказано какое-то особое доверие – просто тренер решил, что я должен подавать с того фланга, и я выполнял свои обязанности, – сказал Оздоев.

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

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