Магомед Оздоев: «Странно, что в Ростове такой газон. Это просто не футбольное поле»

Полузащитник Магомед Оздоев поделился наблюдениями от матча 22-го тура РФПЛ с (0:0).

- Можно ли сказать, что результат на табло – по игре?

– У них был момент, и у нас. А так мы владели преимуществом весь матч. то и делал, что только мяч выбивал.

Тяжелое поле, даже очень тяжелое. Странно, что в Ростове такой газон – уже март, нет холодов, но это просто не футбольное поле.

Обидно, что не выиграли, не забили свой гол. Старались, теперь надо исправляться в следующих матчах.

- Травма Мамманы сильно выбила из колеи команду? Пришлось перестраиваться? Как это сказалось?

– Очень жаль, жаль потерять такого игрока. Еще не знаем, какой диагноз, но каждый игрок, вся команда, все болельщики поддерживают его. И будут поддерживать.

Да, потери всегда сказываются, но у нас есть хорошие качественные игроки, которые могут заменить любого.

- В отсутствие Паредеса вы подавали угловые и исполняли стандарты. Вы человек новый в «Зените», насколько важно вам такое доверие?

– Тренер решает, кто подает, я отношусь к этому нормально. Это не значит, что мне было оказано какое-то особое доверие – просто тренер решил, что я должен подавать с того фланга, и я выполнял свои обязанности, – сказал Оздоев.

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.