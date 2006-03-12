Гвардиола оштрафован FA на 20 тысяч фунтов за ношение ленты в поддержку каталонских политзаключенных

Главный тренер Хосеп Гвардиола оштрафован на 20 тысяч фунтов.

ассоциация Англии применила такие санкции в отношении 47-летнего специалиста за ношение желтой ленточки в поддержку каталонских политзаключенных.

В заявлении FA сказано, что ношение ленты несет в себе политический сигнал.

Глава Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн ранее назвал политическим символом желтую ленточку Гвардиолы и сравнил ее с религиозными символами и свастикой. Позже он извинился за эти высказывания.

Пеп Гвардиола: «Глава FA просто не понял, что значит желтая лента, сравнив ее со свастикой»

FA накажет Гвардиолу за желтую ленточку. Он носит ее уже три месяца