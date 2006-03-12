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    Гвардиола оштрафован FA на 20 тысяч фунтов за ношение ленты в поддержку каталонских политзаключенных

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбольная ассоциация Англии политика

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оштрафован на 20 тысяч фунтов.

    Футбольная ассоциация Англии применила такие санкции в отношении 47-летнего специалиста за ношение желтой ленточки в поддержку каталонских политзаключенных.

    В заявлении FA сказано, что ношение ленты несет в себе политический сигнал.

    Глава Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн ранее назвал политическим символом желтую ленточку Гвардиолы и сравнил ее с религиозными символами и свастикой. Позже он извинился за эти высказывания.

    Пеп Гвардиола: «Глава FA просто не понял, что значит желтая лента, сравнив ее со свастикой»

    FA накажет Гвардиолу за желтую ленточку. Он носит ее уже три месяца

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