Пеп Гвардиола: «Глава FA просто не понял, что значит желтая лента, сравнив ее со свастикой»

Главный тренер Пеп Гвардиола прокомментировал слова главы Футбольной ассоциации Англии (FA) Мартина Гленна, который сравнил желтую ленту с звездой Давида и свастикой.

«Он извинился. Мое первое впечатление, когда я услышал его комментарии, что он не понял точно, что означает желтая лента. Просто не понял.

Он сделал комментарий, который был далек от того, что лента значит. Может быть, теперь он поймет, что это значит. Речь идет не о независимости или не независимости Каталонии.

Есть около четырех человек, которые находятся в тюрьме, когда они не сделали абсолютно ничего, чтобы быть в тюрьме. Я думаю, что с его комментариями он не понимал реальную ситуацию, которая произошла прямо сейчас. Но я уверен, что теперь он это осознает.

Честно говоря, на самом деле я не ждал больше понимания от FA. В конце концов, есть правила, и они применяют их. Я работаю здесь и должен их принимать.

Тот факт, ношу я ленту или нет, не имеет значения. Она всегда со мной. Видите ли вы ее или нет, даже если я надену ее на пресс-конференцию, после матча, это не имеет значения. Ситуация не изменится, есть люди, которые находятся в тюрьме несправедливо», – сказал Гвардиола.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения против каталонца. Тренер объяснил, что УЕФА разрешил ему носить ленту.

Глава Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн назвал политическим символом желтую ленточку Гвардиолы и сравнил ее с религиозными символами и свастикой. Позже он извинился за эти высказывания.

Глава FA о ленточке Гвардиолы: «Не хотим видеть в лиге символы вроде звезды Давида или свастики»

FA накажет Гвардиолу за желтую ленточку. Он носит ее уже три месяца

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