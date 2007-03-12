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    Андрей Будогосский: «Однозначная оценка работы Сельдякова сейчас преждевременна»

    Теги Зенит Амкар премьер-лига Россия судьи Андрей Будогосский Владимир Сельдяков

    Глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский поделился мнением о работе арбитра Владимира Сельдякова в матче 21-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Амкаром» (0:0).

    – Посмотрим, проанализируем ситуацию, связанную, в частности, со вторым удалением в матче. Необходимо ещё раз посмотреть момент.

    – Ваше первое впечатление?

    – Оно может быть обманчивым. Наверное, судья имел основания принять то решение, которое он принял (второе удаление в матче).

    Ждем выводов инспектора, который посмотрит моменты с камер ПТС.

    Наверняка есть фрагменты, которые не шли в эфир. Торопиться и давать однозначную оценку судейства сейчас не стану.

    Надо подождать, однозначная оценка сейчас преждевременна, – сообщил Будогосский.

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