Андрей Будогосский: «Однозначная оценка работы Сельдякова сейчас преждевременна»

Глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский поделился мнением о работе арбитра Владимира Сельдякова в матче 21-го тура чемпионата России между и «Амкаром» (0:0).

– Посмотрим, проанализируем ситуацию, связанную, в частности, со вторым удалением в матче. Необходимо ещё раз посмотреть момент.

– Ваше первое впечатление?

– Оно может быть обманчивым. Наверное, судья имел основания принять то решение, которое он принял (второе удаление в матче).

Ждем выводов инспектора, который посмотрит моменты с камер ПТС.

Наверняка есть фрагменты, которые не шли в эфир. Торопиться и давать однозначную оценку судейства сейчас не стану.

Надо подождать, однозначная оценка сейчас преждевременна, – сообщил Будогосский.