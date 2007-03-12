Антон Заболотный: «Слово «судья» в раздевалке «Зенита» не звучало»

Нападающий Антон Заболотный прокомментировал результат матча 21-го тура чемпионата России с (0:0).

«Со скамейки сложно оценить игру, будем смотреть на видео. Жалко, что не добились победы. Считаю, что ничего не потеряно. Будем работать, будем двигаться дальше, будем готовиться к следующей игре.

Сложно оценивать судью – это его дело и тех, кто сверху. Мое дело – выходить и играть. Все, что мог для команды на последних минутах, сделал. Старался забить и жалко, что не выполнил задачу и не помог команде. Будем дальше работать, будем исправлять ошибки.

Конечно ощущается, когда все знают, что ты – лидер, что в борьбе за золото. Естественно, против нас будут ожесточенно настраиваться. Думаю, к этому ребята привыкли. Будем стараться просто обыгрывать и реализовывать свои моменты.

В моменте в концовке меня успел накрыть игрок, и не получился удар. Мяч мысленно в воротах не видел, просто отрабатывал момент, пытался забить. В моменте с желтой карточкой я ничего такого не делал, никакой опасной игры там не было, но судья так решил. В раздевалке слово «судья» не звучало. Просто надо отталкиваться от своей игры. Успокаивать судьей себя не будем», – сказал Заболотный.