Чемпионат Европы. Загитова и Медведева покажут произвольные программы

Сегодня в Москве на чемпионате Европы по фигурному катанию спортсменки покажут произвольные программы. После первой части соревнований лидирует россиянка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева – 2-я, итальянка Каролина Костнер – 3-я.

Чемпионат Европы

Москва, Россия

Женщины

Произвольная программа

Начало – в 18.30 (20 января), трансляция – в 18.30 на телеканале «Матч! Наш Спорт», с 21.30 – Первый канал.

Третья разминка

13. Мэ Беренис Мейте (Франция)

14. Эмми Пелтонен (Финляндия)

15. Элишка Бржезинова (Чехия)

16. Алексия Паганини (Швейцария)

17. Луна Хендрикс (Бельгия)

18. Лорин Лекавалье (Франция)

Четвертая разминка

19. Анита Остлунд (Швеция)

20. Мария Сотскова (Россия)

21. Николь Райичова (Словакия)

22. Каролина Костнер (Италия)

23. Алина Загитова (Россия)

24. Евгения Медведева (Россия)

Положение после короткой программы

1. Алина Загитова (Россия) – 80,27

2. Евгения Медведева (Россия) – 78,57

3. Каролина Костнер (Италия) – 78,30

4. Мария Сотскова (Россия) – 68,70

5. Николь Райичова (Словакия) – 61,01

6. Анита Остлунд (Швеция) – 56,04

7. Лорин Лекавалье (Франция) – 55,36

8. Луна Хендрикс (Бельгия) – 55,13

9. Алексия Паганини (Швейцария) – 54,95

10. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 54,14

11. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 52,68