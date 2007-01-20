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    Чемпионат Европы. Загитова и Медведева покажут произвольные программы

    Теги Каролина Костнер сборная России результаты чемпионат Европы сборная Франции сборная Швейцарии сборная Чехии сборная Бельгии сборная Италии сборная Финляндии женское катание сборная Швеции Евгения Медведева Мэ Беренис Мейте Мария Сотскова Лорин Лекавалье сборная Словакии Элишка Бржезинова Николь Райичова Алина Загитова Анита Остлунд Эмми Пелтонен Луна Хендрикс Алексия Паганини

    Сегодня в Москве на чемпионате Европы по фигурному катанию спортсменки покажут произвольные программы. После первой части соревнований лидирует россиянка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева – 2-я, итальянка Каролина Костнер – 3-я.

    Чемпионат Европы

    Москва, Россия

    Женщины

    Произвольная программа

    Начало – в 18.30 (20 января), трансляция – в 18.30 на телеканале «Матч! Наш Спорт», с 21.30 – Первый канал.

    Третья разминка

    13. Мэ Беренис Мейте (Франция)
    14. Эмми Пелтонен (Финляндия)
    15. Элишка Бржезинова (Чехия)
    16. Алексия Паганини (Швейцария)
    17. Луна Хендрикс (Бельгия)
    18. Лорин Лекавалье (Франция)

    Четвертая разминка

    19. Анита Остлунд (Швеция)
    20. Мария Сотскова (Россия)
    21. Николь Райичова (Словакия)
    22. Каролина Костнер (Италия)
    23. Алина Загитова (Россия)
    24. Евгения Медведева (Россия)

    Положение после короткой программы

    1. Алина Загитова (Россия) – 80,27
    2. Евгения Медведева (Россия) – 78,57
    3. Каролина Костнер (Италия) – 78,30
    4. Мария Сотскова (Россия) – 68,70
    5. Николь Райичова (Словакия) – 61,01
    6. Анита Остлунд (Швеция) – 56,04
    7. Лорин Лекавалье (Франция) – 55,36
    8. Луна Хендрикс (Бельгия) – 55,13
    9. Алексия Паганини (Швейцария) – 54,95
    10. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 54,14
    11. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 52,68

    Опрос

    Медведева или Загитова: кто выиграет Европу?

    12221 голос 4
    • Алина Загитова
      32%
    • Евгения Медведева
      57%
    • А может быть, Каролина Костнер?
      11%

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