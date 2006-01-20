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    Президент Федерации футбола Норвегии: «Если футбол – часть допинговой системы России, надо рассматривать отстранение от соревнований»

    Теги премьер-лига Россия сборная России ФИФА допинг ЧМ-2018

    Президент Федерации футбола Норвегии Терье Свенсен призвал ФИФА более активно расследовать возможное употребление допинга в российском футболе.

    «Если футбол в России является частью контролируемой правительством допинговой системы, то отстранение от соревнований следует рассматривать так же, как и в других видах спорта.

    Но футбол – это командная игра, поэтому очень важно понять, в какой мере игроки сборной России вовлечены в этот процесс.

    Страны Северной Европы сотрудничают в таком политически важном вопросе. Мы будем говорить об этой проблеме, когда соберемся на заседании ФИФА.

    Последние заявления о допинге в России появились лишь на этой неделе, поэтому мы еще не говорили об этом, но ожидаем, что скандинавские страны будут услышаны.

    Ранее было неясно, насколько российский футбол причастен к допинг-скандалу. Теперь мы хотим знать факты – сколько игроков было вовлечено, какова степень их участия в этом.

    Если это так, если футбол участвует в финансируемой правительством допинговой программе, это, конечно, очень серьезно. И мы вынудим ФИФА рассказать, что им известно», – сказал Свенсен.

    Daily Mail: в России планировали подменять допинг-пробы футболистов сборной во время ЧМ-2018

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