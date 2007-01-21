НХЛ. Гол Проворова помог «Филадельфии» победить «Нью-Джерси», «Тампа» проиграла «Миннесоте»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 января, 21.00, «HSBC Arena»
- 0:1 – 5 Элие (Спецца, Янмарк-Нюлен)
- 0:2 – 14 Янмарк-Нюлен (Шор, Линделль)
- 0:3 – 26 Янмарк-Нюлен (Спецца, Клингберг)
- 1:3 – 28 Райнхарт (Ристолайнен, Айкел)
- 1:4 – 29 Бенн (Линделль, Клингберг)
- 1:5 – 32 Линделль (Бенн, Радулов)
- 1:6 – 37 Факса (Джонс, Руссель)
- 1:7 – 47 Питлик (Факса, Клингберг)
- Дата проведения
- 20 января, 21.00, «Wells Fargo Center»
- 1:0 – 3 Конекны (Лоутон, Гостисбеер)
- 2:0 – 8 Филппула (Гудас, Раффль)
- 3:0 – 12 Проворов (Жиру, Конекны)
- 3:1 – 28 Братт (Холл, Бутчер)
- Дата проведения
- 20 января, 23.00, «Pepsi Center»
- 1:0 – 9 Джонсон (Маккиннон, Рантанен)
- 2:0 – 23 Маккиннон (Барберио, Джонсон)
- 2:1 – 26 Бучневич (Макдона, Зукарелло-Асен)
- 3:1 – 59 Рантанен ()
- Дата проведения
- 20 января, 23.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 21 января, 03.00, «Centre Bell»
- 1:0 – 31 Пачиоретти (Байрон)
- 1:1 – 34 Пастрняк (Крюг, Бержерон)
- 1:2 – 35 Крюг (Маршанд, Пастрняк)
- 1:3 – 57 Пастрняк (Крюг, Крейчи)
- 1:4 – 59 Нэш (Маршанд, Бэкес)
- Дата проведения
- 21 января, 03.00, «Canadian Tire Centre»
- 0:1 – 7 Хайман (Гардинер, Мэттьюс)
- 1:1 – 23 Карлссон (Дзингел, Стоун)
- 2:1 – 27 Хоффман (Райан, Сиси)
- 3:1 – 38 Пайэтт (Стоун, Смит)
- 3:2 – 42 Мэттьюс (Гардинер, Хайман)
- 3:3 – 44 Марнер (Гардинер)
- 3:4 – 48 Кэррик (Кадри, Комаров)
- Дата проведения
- 21 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- 0:1 – 2 Линдхольм (Фолк, Дж.Стаал)
- 1:1 – 16 Татар (Ларкин, Грин)
- 1:2 – 46 Линдхольм (Терявяйнен, Фолк)
- 1:3 – 58 Уильямс (Раск, Макгинн)
- Дата проведения
- 21 января, 04.00, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 21 января, 04.00, «Scottrade Center»
- 0:1 – 1 Риналдо (Доми, Фишер)
- 0:2 – 4 Дворак (Келлер, Демерс)
- 0:3 – 7 Дворак (Келлер, Ридер)
- 0:4 – 13 Перлини (Шенн, Паник)
- 0:5 – 24 Фишер (Доми, Чикран)
- 1:5 – 29 Шенн ()
- 2:5 – 49 Стеен (Данн, Берглунд)
- Дата проведения
- 21 января, 04.00, «Bridgestone Arena»
- 1:0 – 1 Фиала (Бонино, Йернкрук)
- 1:1 – 11 Трочек (Юбердо, Дадонов)
- 1:2 – 16 Маккензи (Уигар, Сивиур)
- 2:2 – 21 Бонино (Йернкрук)
- 3:2 – 30 Фиала (Йернкрук, Бонино)
- 4:2 – 36 Суббан (Террис, Смит)
- 4:3 – 48 Йэндл (Дадонов, Экблад)
- Дата проведения
- 21 января, 04.30, «United Center»
- 1:0 – 1 Кэйн (Шмальц, Густафссон)
- 1:1 – 4 Бовилье (Пулок, Нелсон)
- 1:2 – 10 Эберле (Барзэл, Пулок)
- 1:3 – 19 Пулок (Нелсон, Куини)
- 1:4 – 21 Бовилье (Пулок, Бэйли)
- 2:4 – 38 Густафссон (Сибрук, Кэйн)
- 2:5 – 41 Нелсон (Пулок, Джонстон)
- 3:5 – 44 Кэйн ()
- 3:6 – 47 Ли (Ледди, Таварес)
- 3:7 – 50 Таварес (Бэйли)
- Дата проведения
- 21 января, 05.00, «Xcel Energy Center»
- 1:0 – 10 Сперджен (Э.Стаал)
- 2:0 – 17 Паризе (Э.Стаал, Сутер)
- 3:0 – 27 Проссер (Ро, Эрикссон Эк)
- 3:1 – 35 Пойнт (Джонсон, Сергачев)
- 4:1 – 43 Фолиньо (Эннис, Каллен)
- 4:2 – 46 Пойнт (Стэмкос, Джонсон)
- 5:2 – 59 Цукер (Дабник)
- Вратари: Дубник 21/23 – Ан. Василевский 30/34.
- Дата проведения
- 21 января, 06.00, «Rogers Place»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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