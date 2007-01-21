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    НХЛ. Гол Проворова помог «Филадельфии» победить «Нью-Джерси», «Тампа» проиграла «Миннесоте»

    Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Эдмонтон Даллас Сан-Хосе Аризона НХЛ Виннипег

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Баффало – Даллас 1:7 (0:2, 1:4, 0:1)
    Дата проведения
    20 января, 21.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 5 Элие (Спецца, Янмарк-Нюлен)
    0:2 – 14 Янмарк-Нюлен (Шор, Линделль)
    0:3 – 26 Янмарк-Нюлен (Спецца, Клингберг)
    1:3 – 28 Райнхарт (Ристолайнен, Айкел)
    1:4 – 29 Бенн (Линделль, Клингберг)
    1:5 – 32 Линделль (Бенн, Радулов)
    1:6 – 37 Факса (Джонс, Руссель)
    1:7 – 47 Питлик (Факса, Клингберг)
    Вратари: Джонсон 10/13, Ленер 15/19 – Лехтонен 26/27.
    Филадельфия – Нью-Джерси 3:1 (3:0, 0:1, 0:0)
    Дата проведения
    20 января, 21.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 3 Конекны (Лоутон, Гостисбеер)
    2:0 – 8 Филппула (Гудас, Раффль)
    3:0 – 12 Проворов (Жиру, Конекны)
    3:1 – 28 Братт (Холл, Бутчер)
    Вратари: Нойвирт 28/29 – Апплби 24/24, Кинкейд 4/7.
    Колорадо – Рейнджерс 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
    Дата проведения
    20 января, 23.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 9 Джонсон (Маккиннон, Рантанен)
    2:0 – 23 Маккиннон (Барберио, Джонсон)
    2:1 – 26 Бучневич (Макдона, Зукарелло-Асен)
    3:1 – 59 Рантанен ()
    Вратари: Дж.Бернье 27/28 – Лундквист 34/36.
    Калгари – Виннипег 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
    Дата проведения
    20 января, 23.00, «Scotiabank Saddledome»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 8 Броди (Брауэр)
    1:1 – 30 Перро (Элерс, Литтл)
    Вратари: Майк Смит 34/35 – Хеллибак 30/31.
    Монреаль – Бостон 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
    Дата проведения
    21 января, 03.00, «Centre Bell»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 31 Пачиоретти (Байрон)
    1:1 – 34 Пастрняк (Крюг, Бержерон)
    1:2 – 35 Крюг (Маршанд, Пастрняк)
    1:3 – 57 Пастрняк (Крюг, Крейчи)
    1:4 – 59 Нэш (Маршанд, Бэкес)
    Вратари: Прайс 27/30 – Раск 24/25.
    Оттава – Торонто 3:4 (0:1, 3:0, 0:3)
    Дата проведения
    21 января, 03.00, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 7 Хайман (Гардинер, Мэттьюс)
    1:1 – 23 Карлссон (Дзингел, Стоун)
    2:1 – 27 Хоффман (Райан, Сиси)
    3:1 – 38 Пайэтт (Стоун, Смит)
    3:2 – 42 Мэттьюс (Гардинер, Хайман)
    3:3 – 44 Марнер (Гардинер)
    3:4 – 48 Кэррик (Кадри, Комаров)
    Вратари: Андерсон 29/33 – Андерсен 15/18.
    Детройт – Каролина 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
    Дата проведения
    21 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 2 Линдхольм (Фолк, Дж.Стаал)
    1:1 – 16 Татар (Ларкин, Грин)
    1:2 – 46 Линдхольм (Терявяйнен, Фолк)
    1:3 – 58 Уильямс (Раск, Макгинн)
    Вратари: Ховард 27/30 – К. Уорд 23/24.
    Сан-Хосе – Питтсбург 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
    Дата проведения
    21 января, 04.00, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 3 Шири (Кросби, Симон)
    1:1 – 17 Майер (Бернс, Павелски)
    2:1 – 41 Гертл (Бернс, Павелски)
    Вратари: Делл 31/32 – Десмит 34/36.
    Сент-Луис – Аризона 2:5 (0:4, 1:1, 1:0)
    Дата проведения
    21 января, 04.00, «Scottrade Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 1 Риналдо (Доми, Фишер)
    0:2 – 4 Дворак (Келлер, Демерс)
    0:3 – 7 Дворак (Келлер, Ридер)
    0:4 – 13 Перлини (Шенн, Паник)
    0:5 – 24 Фишер (Доми, Чикран)
    1:5 – 29 Шенн ()
    2:5 – 49 Стеен (Данн, Берглунд)
    Вратари: Аллен 30/32, Хаттон 9/12 – Раанта 25/27.
    Нэшвилл – Флорида 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)
    Дата проведения
    21 января, 04.00, «Bridgestone Arena»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 1 Фиала (Бонино, Йернкрук)
    1:1 – 11 Трочек (Юбердо, Дадонов)
    1:2 – 16 Маккензи (Уигар, Сивиур)
    2:2 – 21 Бонино (Йернкрук)
    3:2 – 30 Фиала (Йернкрук, Бонино)
    4:2 – 36 Суббан (Террис, Смит)
    4:3 – 48 Йэндл (Дадонов, Экблад)
    Вратари: Ринне 37/40 – Сятери 25/29.
    Чикаго – Айлендерс 3:7 (1:3, 1:1, 1:3)
    Дата проведения
    21 января, 04.30, «United Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 1 Кэйн (Шмальц, Густафссон)
    1:1 – 4 Бовилье (Пулок, Нелсон)
    1:2 – 10 Эберле (Барзэл, Пулок)
    1:3 – 19 Пулок (Нелсон, Куини)
    1:4 – 21 Бовилье (Пулок, Бэйли)
    2:4 – 38 Густафссон (Сибрук, Кэйн)
    2:5 – 41 Нелсон (Пулок, Джонстон)
    3:5 – 44 Кэйн ()
    3:6 – 47 Ли (Ледди, Таварес)
    3:7 – 50 Таварес (Бэйли)
    Вратари: Форсберг 30/35, Глэсс 9/11 – Галак 36/39.
    Миннесота – Тампа-Бэй 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
    Дата проведения
    21 января, 05.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 10 Сперджен (Э.Стаал)
    2:0 – 17 Паризе (Э.Стаал, Сутер)
    3:0 – 27 Проссер (Ро, Эрикссон Эк)
    3:1 – 35 Пойнт (Джонсон, Сергачев)
    4:1 – 43 Фолиньо (Эннис, Каллен)
    4:2 – 46 Пойнт (Стэмкос, Джонсон)
    5:2 – 59 Цукер (Дабник)
    Вратари: Дубник 21/23 – Ан. Василевский 30/34.
    Эдмонтон – Ванкувер 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
    Дата проведения
    21 января, 06.00, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 1 Марун (Макдэвид)
    2:0 – 17 Хайра (Драйзайтль, Пулюярви)
    2:1 – 21 Д.Седин (Босер, Эдлер)
    2:2 – 28 Саттер (Танев, Берчи)
    3:2 – 38 Пулюярви (Лучич, Ларссон)
    4:2 – 44 Драйзайтль (Лучич, Пулюярви)
    5:2 – 57 Марун ()

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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