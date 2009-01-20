КХЛ. «Куньлунь» в гостях проиграл «Локомотиву», СКА победил «Амур»

КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 января, 14.30, «Арена Трактор»
- 0:1 – 17 Угольников (Савинайнен, Пестушко)
- 1:1 – 33 Полыгалов (Кручинин)
- 2:1 – 46 Шолохов (Рыбаков, Кокуев)
- Дата проведения
- 20 января, 15.00, «Арена-Металлург»
- 0:1 – 3 Михеев (Кошелев)
- 0:2 – 9 Ро (Хохряков, Петерссон)
- 1:2 – 17 Чибисов (Эллисон, Кокарев)
- 2:2 – 17 Эллисон (Коварж, Мозякин)
- 2:3 – 29 Самохвалов (Минеев, Фисенко)
- 3:3 – 55 Мозякин (Коварж, Вольски)
- 3:4 – 56 Перселл (Петерссон)
- 3:5 – 57 Петерссон (Перселл)
- 3:6 – 59 Чудинов ()
- Дата проведения
- 20 января, 17.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 20 января, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 20 января, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 20 января, 17.00, «Ледовый дворец ВТБ»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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