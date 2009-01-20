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    КХЛ. «Куньлунь» в гостях проиграл «Локомотиву», СКА победил «Амур»

    Теги Авангард Металлург Мг Локомотив Северсталь Трактор Торпедо результаты КХЛ Югра Динамо Адмирал Куньлунь Ред Стар

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Трактор – Югра 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
    Дата проведения
    20 января, 14.30, «Арена Трактор»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 17 Угольников (Савинайнен, Пестушко)
    1:1 – 33 Полыгалов (Кручинин)
    2:1 – 46 Шолохов (Рыбаков, Кокуев)
    Вратари: Францоуз 23/24 – Билялов 26/28.
    Металлург Мг – Авангард 3:6 (2:2, 0:1, 1:3)
    Дата проведения
    20 января, 15.00, «Арена-Металлург»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 3 Михеев (Кошелев)
    0:2 – 9 Ро (Хохряков, Петерссон)
    1:2 – 17 Чибисов (Эллисон, Кокарев)
    2:2 – 17 Эллисон (Коварж, Мозякин)
    2:3 – 29 Самохвалов (Минеев, Фисенко)
    3:3 – 55 Мозякин (Коварж, Вольски)
    3:4 – 56 Перселл (Петерссон)
    3:5 – 57 Петерссон (Перселл)
    3:6 – 59 Чудинов ()
    Вратари: Кошечкин 36/41 – Фурх 20/23.
    Локомотив – Куньлунь 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Дата проведения
    20 января, 17.00, «Арена-2000»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 15 Накладал (Контиола, Козун)
    2:0 – 57 Аверин (Локтионов, Крунвалль)
    Торпедо – Северсталь 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)
    Дата проведения
    20 января, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 17 Странски (Вовченко, Трубачев)
    1:1 – 25 Даугавиньш (Костицын)
    2:1 – 30 Даугавиньш (Дугин)
    2:2 – 47 Вовченко (Странски)
    3:2 – 51 Кинрэйд (Столяров, Костицын)
    4:2 – 54 Кундратек (Желдаков, Саболич)
    4:3 – 55 Вовченко (Гераськин, Веревкин)
    5:3 – 59 Жуков ()
    СКА – Амур 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
    Дата проведения
    20 января, 17.00, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 15 Рыков (Тихонов, Каблуков)
    2:0 – 34 Широков (Карпов, Прохоркин)
    3:0 – 37 Гавриков (Шипачев, Яковлев)
    4:0 – 51 Ковальчук (Войнов, Зуб)
    5:0 – 57 Гавриков (Ковальчук, Дацюк)
    Динамо Москва – Адмирал 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
    Дата проведения
    20 января, 17.00, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 19 Хиетанен (Тарасов, Петунин)
    2:0 – 23 Рылов (Еременко, Марковин)
    3:0 – 25 Брюквин (Игнатушкин)
    4:0 – 47 Марковин (Еременко, Корягин)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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