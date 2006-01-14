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    Жозе Моуринью: «Презираю Конте. Конец истории»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия Антонио Конте

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал свой конфликт с коллегой из «Челси» Антонио Конте.

    «Когда один человек оскорбляет другого, то следует ожидать ответной реакции или презрения.

    Когда он оскорбил меня в первый раз, я ответил. Знаю, что мой ответ задел его. Потом он оскорбил меня во второй раз. Но теперь я отреагирую по-другому. Теперь я выражаю презрение.

    Для меня презрение означает конец истории», – сказал Моуринью.

    Кажется, Моуринью и Конте скоро подерутся

    Опрос

    Моуринью и Конте ругаются. Кто из них убедительнее?

    58757 голосов 11
    • Моуринью
      22%
    • Конте
      29%
    • Оба клоуны
      49%

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