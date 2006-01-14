Жозе Моуринью: «Презираю Конте. Конец истории»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал свой конфликт с коллегой из «Челси» Антонио Конте.
«Когда один человек оскорбляет другого, то следует ожидать ответной реакции или презрения.
Когда он оскорбил меня в первый раз, я ответил. Знаю, что мой ответ задел его. Потом он оскорбил меня во второй раз. Но теперь я отреагирую по-другому. Теперь я выражаю презрение.
Для меня презрение означает конец истории», – сказал Моуринью.
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