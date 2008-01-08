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    Конте о Моуриньо: «Он фальшивка. Он оскорбил Раньери из-за его английского, а потом надел футболку в поддержку Клаудио»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия Клаудио Раньери Антонио Конте Лестер

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте в очередной раз высказался о тренере «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    - Он связал вас с договорными матчами.

    - Я думаю, прежде чем говорить, нужно очень хорошо разобраться в том, что произошло. Но такой уж он человек, таков уж Моуринью. Вы знаете его очень хорошо. Это очень низкий уровень.

    - Вы сказали, что он был мелким человечком и в прошлом.

    - История говорит за каждого из нас. В последнее время он страдает от амнезии. Каждый из нас рискует столкнуться с этим, когда мы становимся старше. Это угрожает и вам, и мне. Моуринью нужно быть внимательнее.

    Я помню очень глупый пример, касающийся Раньери. Он оскорбил Клаудио из-за его английского языка, а потом, когда Раньери уволили, надел футболку в его поддержку. Он фальшивка.

    Мы относимся к человеку или хорошо, или плохо, но не меняем мнения о нем лишь для того, чтобы вызывать симпатию.

    Ты сражаешься с человеком, пытаешься ему навредить, а затем, через два года, пытаешься помочь ему, потому что, возможно, это выгодно тебе, твоему имиджу.

    - 25 февраля у вас матч против «МЮ» на «Олд Траффорд».

    - У нас будет возможность встретиться лицом к лицу. Я готов. Не знаю, готов ли он, – сказал Конте.

    Напомним, что в 2008 году Моуринью заявлял, что его предшественник в «Челси», Клаудио Раньери, после пяти лет в Англии с трудом мог сказать «доброе утро» на английском. После отставки Раньери в «Лестере» португалец надел футболку с буквами CR.

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