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    Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Реал», «Валенсия» против «Вильярреала»

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Сельта Вильярреал Депортиво Хетафе Атлетико Атлетик Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Леванте примера Испания результаты Алавес Лас-Пальмас Малага Эйбар Жирона Леганес

    В 17-м туре примеры прошел центральный матч всего первого круга. «Реал» уступил «Барселоне» (0:3).

    «Реал Сосьедад» дома разобрался с «Севильей» (3:1). «Эспаньол» победил «Атлетико» (1:0). «Валенсия» сыграет с «Вильярреалом».

    Чемпионат Испании

    17-й тур

    Реал Мадрид – Барселона 0:3 (0:0, 0:3)
    Дата проведения
    23 декабря, 15.00, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 54 Суарес, 0:2 – 64, пенальти Месси, 0:3 – 90 Алеиш Видаль.
    Реал МадридНавас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Ковачич (Бэйл, 72), Каземиро (Асенсио, 72), Модрич, Кроос, Бензема (Начо, 66), Роналду.
    Барселонатер Стеген, Вермален, Пике, Альба, Паулиньо (Андре Гомеш, 84), Серджи Роберто (Алеиш Видаль, 90), Бускетс, Ракитич, Иньеста (Нелсон Семеду, 77), Месси, Суарес.
    Предупреждения:
    Вермален (18), Рамос (59), Марсело (83), Бускетс (88).
    Удаление:
    Карвахаль (63).
    Валенсия – Вильярреал
    Дата проведения
    23 декабря, 18.15, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    ВаленсияНето, Габриэл, Тони Лато, Монтойя, Гарай, Перейра, Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Родриго, Дзадза.
    ВильярреалАсенхо, Руис, Альваро Гонсалес, Марио Гаспар, Рукавина, Кастильехо, Родри Эрнандес, Форнальс, Тригерос, Бакка, Бакамбу.
    Депортиво – Сельта
    Дата проведения
    23 декабря, 20.30, «Риасор»
    превью матча онлайн статистика
    Леванте – Леганес 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    19 декабря, 23.30, «Сьюдад де Валенсия»
    превью матча онлайн статистика
    ЛевантеОласабаль, Кабако, Луна, Педро Лопес (Иви Лопес, 74), Постиго, Лукич (Барди, 57), Лерма, Моралес, Кампанья (Нано, 76), Джейсон, Унал.
    ЛеганесКуэльяр, дос Сантос, Рико, Сальдуа, Муньос, Гумбау, Перес, Эрасо, Эль-Жар (Рауль Гарсия, 82), Амрабат, Бовю (Герреро, 86).
    Предупреждения:
    дос Сантос (23), Лерма (35), Кампанья (50), Гумбау (61), Амрабат (63), Сальдуа (69), Барди (77), Бовю (80), Моралес (90), Кабако (90).
    Удаления:
    Амрабат (68), Кампанья (90).
    Хетафе – Лас-Пальмас 2:0 (2:0, 0:0)
    Дата проведения
    20 декабря, 21.30, «Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 6 Кала, 2:0 – 15 Дьедиу.
    ХетафеГуаита, Суарес, Кала, Даконам, Антунеш, Портильо (Монтеро, 90), Мора, Фажр, Дьедиу (Ласен, 78), Анхель, Молина (Сибасаки, 61).
    Лас-ПальмасЛисоаин, Маседо (Симон, 21), Химо Наварро, Бигас, Кастельяно, Аквилани, Кастельяно (Момо, 87), Виера, Таннане (Толедо, 71), Кальери, Реми.
    Предупреждения:
    Суарес (21), Антунеш (56), Кала (60), Симон (68).
    Реал Сосьедад – Севилья 3:1 (1:1, 2:0)
    Дата проведения
    20 декабря, 23.30, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 17 Мартинес, 1:1 – 44 Бен-Йеддер, 2:1 – 76 Субельдия, 3:1 – 90 Вела.
    Реал СосьедадРульи, Одриосола, Льоренте, Навас, Мартинес, Сурутуса (Субельдия, 76), Ильярраменди, Прието, Каналес (Вела, 78), Виллиан Жозе, Янузай (Ойарсабаль, 60).
    СевильяСория, Коршья (Нолито, 81), Гайс, Кьер, Эскудеро, Банега, Писарро, Крон-Дели (Муриэль, 81), Гансо (Васкес, 64), Сарабия, Бен-Йеддер.
    Предупреждения:
    Бен-Йеддер (39), Писарро (51), Коршья (57), Навас (68), Васкес (86), Кьер (87).
    Эйбар – Жирона 4:1 (2:1, 2:0)
    Дата проведения
    21 декабря, 21.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 1 Инуи, 2:0 – 10 Шарлес, 2:1 – 26 Тимор, 3:1 – 54 Инуи, 4:1 – 90 Жордан.
    ЭйбарДмитрович, Капа, Паулу Оливейра, Арбилья, Хосе Анхель, Бебе (Пенья, 73), Жордан, Дани Гарсия, Инуи, Кике (Энрик, 79), Шарлес (Эскаланте, 84).
    ЖиронаБуну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Маффео (Адай, 58), Алейш Гарсия, Тимор, Мохика, Порту (Дуглас Луис, 71), Гарсия (Кайоде, 58), Стуани.
    Предупреждения:
    Тимор (13), Дани Гарсия (25), Маффео (30).
    Алавес – Малага 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    21 декабря, 23.30, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 60 Мунир.
    АлавесПачеко, Агиррегабириа, Руано, Марипан, Дуарте, Ману Гарсия, Пина, Ибаи Гомес, Бурги (Кркич, 76), Педраса (Мубарак, 89), Мунир (Сантос, 83).
    МалагаРоберто, Эрнандес, Бесс, Микел, Диего Гонсалес (Рикка, 56), Онтиверос, Кузманович (Мула, 76), Ресио, Чори Кастро, Пеньяранда (Бастон, 65), Ролан.
    Предупреждения:
    Ману Гарсия (20), Эрнандес (28), Дуарте (28), Онтиверос (28), Микел (56), Бурги (57), Ресио (70).
    Бетис – Атлетик 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    22 декабря, 21.30, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 36, пенальти Рауль Гарсия, 0:2 – 85, автогол Феддаль.
    БетисАдан, Барраган (Матиас Науэль, 84), Манди, Феддаль, Дурмиси, Фабиан Руис, Амат, Санчес, Камараса (Будебуз, 71), Тельо (Грасия, 84), Леон.
    АтлетикЯго Эррерин, Иньиго Лекуэ, Нуньес, Лапорт, Саборит, Итурраспе, Микель Рико, Де Маркос, Рауль Гарсия (Беньят, 84), Сусаета (Кордоба, 90), Иньяки Уильямс (Адурис, 71).
    Предупреждения:
    Нуньес (15), Саборит (17), Санчес (78).
    Удаление:
    Амат (34).
    Эспаньол – Атлетико 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    22 декабря, 23.30, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 88 Гарсия.
    ЭспаньолЛопес, Лопес, Дуарте, Эрмосо, Кариколь, Дардер (Гранеро, 86), Хави Фуэго, Лопес Сильва, Баптистао (Пьятти, 72), Морено, Гарсия.
    АтлетикоОблак, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Парти (Корреа, 63), Габи (Фернандес, 85), Сауль, Коке, Торрес (Гамейро, 70), Гризманн.
    Предупреждения:
    Сауль (51), Коке (73), Лопес (82), Габи (83), Врсалько (89), Лопес (90), Фернандес (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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