Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Реал», «Валенсия» против «Вильярреала»

В 17-м туре примеры прошел центральный матч всего первого круга. «Реал» уступил «Барселоне» (0:3).
«Реал Сосьедад» дома разобрался с «Севильей» (3:1). «Эспаньол» победил «Атлетико» (1:0). «Валенсия» сыграет с «Вильярреалом».
Чемпионат Испании
17-й тур
- Дата проведения
- 23 декабря, 15.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 0:1 – 54 Суарес, 0:2 – 64, пенальти Месси, 0:3 – 90 Алеиш Видаль.
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Реал Мадрид –
Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Ковачич (Бэйл, 72), Каземиро (Асенсио, 72), Модрич, Кроос, Бензема (Начо, 66), Роналду.
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Барселона –
тер Стеген, Вермален, Пике, Альба, Паулиньо (Андре Гомеш, 84), Серджи Роберто (Алеиш Видаль, 90), Бускетс, Ракитич, Иньеста (Нелсон Семеду, 77), Месси, Суарес.
- Удаление:
- Карвахаль (63).
- Дата проведения
- 23 декабря, 18.15, «Месталья»
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Валенсия –
Нето, Габриэл, Тони Лато, Монтойя, Гарай, Перейра, Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Родриго, Дзадза.
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Вильярреал –
Асенхо, Руис, Альваро Гонсалес, Марио Гаспар, Рукавина, Кастильехо, Родри Эрнандес, Форнальс, Тригерос, Бакка, Бакамбу.
- Дата проведения
- 23 декабря, 20.30, «Риасор»
- Дата проведения
- 19 декабря, 23.30, «Сьюдад де Валенсия»
-
Леванте –
Оласабаль, Кабако, Луна, Педро Лопес (Иви Лопес, 74), Постиго, Лукич (Барди, 57), Лерма, Моралес, Кампанья (Нано, 76), Джейсон, Унал.
-
Леганес –
Куэльяр, дос Сантос, Рико, Сальдуа, Муньос, Гумбау, Перес, Эрасо, Эль-Жар (Рауль Гарсия, 82), Амрабат, Бовю (Герреро, 86).
- Предупреждения:
- дос Сантос (23), Лерма (35), Кампанья (50), Гумбау (61), Амрабат (63), Сальдуа (69), Барди (77), Бовю (80), Моралес (90), Кабако (90).
- Дата проведения
- 20 декабря, 21.30, «Альфонсо Перес»
-
Хетафе –
Гуаита, Суарес, Кала, Даконам, Антунеш, Портильо (Монтеро, 90), Мора, Фажр, Дьедиу (Ласен, 78), Анхель, Молина (Сибасаки, 61).
-
Лас-Пальмас –
Лисоаин, Маседо (Симон, 21), Химо Наварро, Бигас, Кастельяно, Аквилани, Кастельяно (Момо, 87), Виера, Таннане (Толедо, 71), Кальери, Реми.
- Дата проведения
- 20 декабря, 23.30, «Аноэта»
- Голы:
- 1:0 – 17 Мартинес, 1:1 – 44 Бен-Йеддер, 2:1 – 76 Субельдия, 3:1 – 90 Вела.
-
Реал Сосьедад –
Рульи, Одриосола, Льоренте, Навас, Мартинес, Сурутуса (Субельдия, 76), Ильярраменди, Прието, Каналес (Вела, 78), Виллиан Жозе, Янузай (Ойарсабаль, 60).
-
Севилья –
Сория, Коршья (Нолито, 81), Гайс, Кьер, Эскудеро, Банега, Писарро, Крон-Дели (Муриэль, 81), Гансо (Васкес, 64), Сарабия, Бен-Йеддер.
- Дата проведения
- 21 декабря, 21.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
-
Эйбар –
Дмитрович, Капа, Паулу Оливейра, Арбилья, Хосе Анхель, Бебе (Пенья, 73), Жордан, Дани Гарсия, Инуи, Кике (Энрик, 79), Шарлес (Эскаланте, 84).
-
Жирона –
Буну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Маффео (Адай, 58), Алейш Гарсия, Тимор, Мохика, Порту (Дуглас Луис, 71), Гарсия (Кайоде, 58), Стуани.
- Предупреждения:
- Тимор (13), Дани Гарсия (25), Маффео (30).
- Дата проведения
- 21 декабря, 23.30, «Мендисорроса»
- Гол:
- 1:0 – 60 Мунир.
-
Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа, Руано, Марипан, Дуарте, Ману Гарсия, Пина, Ибаи Гомес, Бурги (Кркич, 76), Педраса (Мубарак, 89), Мунир (Сантос, 83).
-
Малага –
Роберто, Эрнандес, Бесс, Микел, Диего Гонсалес (Рикка, 56), Онтиверос, Кузманович (Мула, 76), Ресио, Чори Кастро, Пеньяранда (Бастон, 65), Ролан.
- Дата проведения
- 22 декабря, 21.30, «Бенито Вильямарин»
- Голы:
- 0:1 – 36, пенальти Рауль Гарсия, 0:2 – 85, автогол Феддаль.
-
Бетис –
Адан, Барраган (Матиас Науэль, 84), Манди, Феддаль, Дурмиси, Фабиан Руис, Амат, Санчес, Камараса (Будебуз, 71), Тельо (Грасия, 84), Леон.
-
Атлетик –
Яго Эррерин, Иньиго Лекуэ, Нуньес, Лапорт, Саборит, Итурраспе, Микель Рико, Де Маркос, Рауль Гарсия (Беньят, 84), Сусаета (Кордоба, 90), Иньяки Уильямс (Адурис, 71).
- Удаление:
- Амат (34).
- Дата проведения
- 22 декабря, 23.30, «Корнелья Эль Прат»
- Гол:
- 1:0 – 88 Гарсия.
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Эспаньол –
Лопес, Лопес, Дуарте, Эрмосо, Кариколь, Дардер (Гранеро, 86), Хави Фуэго, Лопес Сильва, Баптистао (Пьятти, 72), Морено, Гарсия.
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Атлетико –
Облак, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Парти (Корреа, 63), Габи (Фернандес, 85), Сауль, Коке, Торрес (Гамейро, 70), Гризманн.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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