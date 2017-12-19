Серхио Рамос: «Я за видеоповторы. Нельзя будет выиграть, забив из офсайда»

Капитан Серхио Рамос поделился мнением о введении системы видеоповторов.

– Система видеопомощника рефери использовалась на клубном чемпионате мира. Вы за ее введение?

– Да, я за. Видеоповторы сделают игру более справедливой. Это правда, что с перерывами немного выходишь из ритма игры. Потребуется время чтобы видеоповторы можно было использовать быстрее.

Но вы не можете выиграть матч с голом, забитым из офсайда, или липовым пенальти. В этом плане такая система может помочь. Как только мы привыкнем к ее использованию, она станет быстрее, – сказал Рамос.

Один из гостей телешоу El Chiringuito ответил на слова Рамоса, что выиграл Лигу чемпионов, забив из офсайда в финале против «Атлетико» в 2016 году. Автором гола тогда стал Рамос. «С видеповторами гола бы не было», – отметил участвовавший в телешоу Хосе Антонио Мартин.