Давид Луиз предложил «Барселоне» купить его

Защитник Давид Луиз намерен перейти в «Барселону».

По информации Catalunya Ràdio, игрок поехал в Барселону для лечения травмы, но на самом деле провел переговоры с каталонским клубом.

Однако, несмотря на интерес к Луизу, исключила любую возможность перехода по финансовым причинам. Высокая стоимость бразильца и его повышенная заработная плата невыгодны на фоне возможного перехода защитника «Палмейрас» .

Ранее сообщалось, что у Луиза возник конфликт с главным тренером «Челси» Антонио Конте.