Давид Луиз предложил «Барселоне» купить его
Защитник «Челси» Давид Луиз намерен перейти в «Барселону».
По информации Catalunya Ràdio, игрок поехал в Барселону для лечения травмы, но на самом деле провел переговоры с каталонским клубом.
Однако, несмотря на интерес к Луизу, «Барселона» исключила любую возможность перехода по финансовым причинам. Высокая стоимость бразильца и его повышенная заработная плата невыгодны на фоне возможного перехода защитника «Палмейрас» Йерри Мины.
Ранее сообщалось, что у Луиза возник конфликт с главным тренером «Челси» Антонио Конте.
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