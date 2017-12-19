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    Давид Луиз предложил «Барселоне» купить его

    Теги Челси Давид Луиз премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Йерри Мина

    Защитник «Челси» Давид Луиз намерен перейти в «Барселону».

    По информации Catalunya Ràdio, игрок поехал в Барселону для лечения травмы, но на самом деле провел переговоры с каталонским клубом.

    Однако, несмотря на интерес к Луизу, «Барселона» исключила любую возможность перехода по финансовым причинам. Высокая стоимость бразильца и его повышенная заработная плата невыгодны на фоне возможного перехода защитника «Палмейрас» Йерри Мины.

    Ранее сообщалось, что у Луиза возник конфликт с главным тренером «Челси» Антонио Конте.

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