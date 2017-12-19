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    Директор «ПСЖ» о расследовании УЕФА: «Дайте нам знать, за сколько на самом деле «Барса» купила Неймара в 2013-м»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания УЕФА бизнес Хавьер Тебас Неймар финансовый фэйр-плей Килиан Мбаппе Антеру Энрике

    Спортивный директор «ПСЖ» Антеру Энрике прокомментировал раследование УЕФА в отношении клуба о несоблюдении правил финансового фэйр-плей.

    – Мы спокойны. Мы знаем свою ответственность и ограничения, наложенные на нас УЕФА. Этим летом мы провели две исключительные сделки. Неймар и Мбаппе согласились присоединиться к нам. Это была уникальная возможность. Что мы должны делать в таком случае? Мы решили завершить трансферы, а затем приспособиться.

    – Сколько игроков «ПСЖ» нужно продать до 30 июня, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей?

    – Мы знаем, что мы должны делать. Но я никогда не буду говорить о переходах перед открытием трансферного окна. Что я могу вам сказать, так это то, что у «ПСЖ» есть игроки, которые являются одними из лучших в мире на своих позициях. Так что трансферный рынок дойдет до нас, это ясно.

    – Можете ли вы гарантировать, что «ПСЖ» не исключат из следующей Лиги чемпионов?

    – Все не так, будто ты едешь по шоссе со скоростью 140 км/ч, а потом попадаешь в тюрьму. Мы знаем свою ответственность, и мы здраво оцениваем ситуацию.

    – Как вы объясните расследование, начатое УЕФА?

    – Я думаю, что в этом случае испанцы оказали большое давление. Президент Ла Лиги критикует трансфер Неймара. Хорошо, но дайте нам знать, как «Барселона» купила Неймара в 2013 году! Сколько клуб действительно заплатил Неймару? Мы, «ПСЖ», делаем все юридически верно, выплачивая сумму отступных, – сказал Энрике.

    Ранее УЕФА открыл расследование в отношении «ПСЖ». Летом французский клуб приобрел у «Барселоны» нападающего Неймара за 222 миллиона евро, а также арендовал у «Монако» Килиана Мбаппе.

    Формально Неймар выкупил себя сам, а трансфер Мбаппе оформлен как аренда с правом последующего выкупа, сумма которого может составить 180 миллионов евро.

    «ПСЖ» необходимо продать игроков на 80 млн евро, чтобы не нарушить правила ФФП

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