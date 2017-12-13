Журналист El Chiringuito: «Роналду взбешен словами Переса о Неймаре и не хочет продлевать контракт с «Реалом»

Испанский журналист Эду Агирре рассказал об ухудшившихся отношениях форварда «Реала» Криштиану Роналду с руководством клуба.

«Ситуация между и Криштиану Роналду хуже, чем когда-либо.

Мадрид не предлагает продление контракта, а Криштиану не хочет слышать ни о каких предложениях, он не намерен вести переговоры.

Это началось до вручения «Золотого мяча» и продолжается после. Криштиану был взбешен словами Флорентино Переса, который сказал, что у больше шансов выиграть приз лучшему футболисту года в «Реале».

Он считает, что это был не лучший момент для такого высказывания и посчитал неуважением откровенные намеки Неймару.

Юристы Криштиану требуют от «Реала» понизить сумму выкупа. Она составляет миллиард евро. Понятно, что ни один клуб не способен столько заплатить.

Цель игрока – понизить сумму до приемлемой, начиная с июля», – заявил Агирре в программе El Chiringuito.

Флорентино Перес: «В «Реале» Неймару было бы легче выиграть «Золотой мяч»