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    Криштиану Роналду: «Надеюсь, будем соревноваться с Месси еще много лет»

    Теги ПСЖ Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция примера Испания Золотой мяч Неймар

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о соперничестве с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

    «Надеюсь, что мы будем соревноваться с ним еще много лет. В хорошем смысле.

    Каждый из нас отдает все силы для своей команды. Я чувствую, что сейчас в хорошей форме. Давайте посмотрим, что будет в конце года.

    Думаю, что у Неймара есть большой потенциал, чтобы в будущем выиграть «Золотой мяч», – сказал Роналду.

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