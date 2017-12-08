Криштиану Роналду: «Надеюсь, будем соревноваться с Месси еще много лет»

Нападающий Криштиану Роналду поделился мнением о соперничестве с форвардом «Барселоны» .

«Надеюсь, что мы будем соревноваться с ним еще много лет. В хорошем смысле.

Каждый из нас отдает все силы для своей команды. Я чувствую, что сейчас в хорошей форме. Давайте посмотрим, что будет в конце года.

Думаю, что у есть большой потенциал, чтобы в будущем выиграть , – сказал Роналду.

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