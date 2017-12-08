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    Флорентино Перес: «В «Реале» Неймару было бы легче выиграть «Золотой мяч»

    Теги Реал Мадрид примера Испания Флорентино Перес Золотой мяч Неймар

    Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о том, смог бы форвард «ПСЖ» Неймар стать лучшим игроком мира в случае перехода в мадридский клуб.

    «В «Реале» легче выиграть «Золотой мяч». Это клуб, способный дать большим игрокам все, что нужно.

    Все знают, что в свое время я уже хотел подписать Неймара», – сказал Перес.

    Луис Суарес: «Не думаю, что Неймар перейдет в «Реал». Он обожает «Барселону»

    Кто выигрывал бы «Золотой мяч», если бы не Месси и Роналду

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