Флорентино Перес: «В «Реале» Неймару было бы легче выиграть «Золотой мяч»
Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о том, смог бы форвард «ПСЖ» Неймар стать лучшим игроком мира в случае перехода в мадридский клуб.
«В «Реале» легче выиграть «Золотой мяч». Это клуб, способный дать большим игрокам все, что нужно.
Все знают, что в свое время я уже хотел подписать Неймара», – сказал Перес.
Луис Суарес: «Не думаю, что Неймар перейдет в «Реал». Он обожает «Барселону»
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