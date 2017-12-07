Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Массимо Каррера: «Спартак» хорошо провел групповой этап Лиги чемпионов, если не считать матч с «Ливерпулем»

    Теги Спартак Ливерпуль Лига чемпионов Георгий Джикия Куинси Промес Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера проанализировал разгромное поражение в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:7).

    – Я разочарован. Ожидал увидеть совсем другой матч. Не хочу сказать, что мы должны победить. Но показать что-то большее. Иным образом противостоять «Ливерпулю».

    – Вы готовы пообещать болельщикам, что выиграете дерби как искупление вины?

    – Мы всегда играем на победу. Сейчас мы попробуем забыть это разочарование. Надеюсь, в будущем оно пригодится, чтобы взвесить многие вещи. С завтрашнего дня будем думать о дерби.

    Мы вышли на поле, и «Ливерпуль» превзошел нас во всем. В злости. Это, видимо, доказывает, что «Спартак» еще не готов.

    Чтобы проводить такие матчи, нужно качество и спортивная злость. Мы вышли на поле без злости. Почти что боялись этот «Ливерпуль».

    – Судья был прав, что назначил пенальти?

    – Не комментирую судейство. Обращаю внимание на свою команду. После 11-метрового у нас было полно времени, чтобы показать себя другой командой. Не хватило всех составляющих, чтобы быть полноценной командой.

    – У Джикии травма?

    – Думаю, ничего серьезного. Завтра будем знать точнее, что с ним.

    – «Спартак» может в целом занести себе в актив групповой этап Лиги чемпионов?

    – Да, если не считать сегодняшний матч, то мы хорошо провели групповой этап. Одной из наших целей было попасть в Лигу Европы. И у нас это получилось.

    – Почему заменили Промеса?

    – Предпочел дать ему отдохнуть перед воскресеньем, – сказал Каррера.

    «Ливерпуль» просто уничтожил «Спартак» – 7:0

    «Спартаку» нельзя ездить на «Энфилд». 0:5 и 0:7

    Опрос

    Как вам Россия в еврокубках?

    5443 голосa 45
    • Все супер
      26%
    • Могло быть и лучше
      54%
    • Разочарован
      20%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться