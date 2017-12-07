Массимо Каррера: «Спартак» хорошо провел групповой этап Лиги чемпионов, если не считать матч с «Ливерпулем»

Главный тренер Массимо Каррера проанализировал разгромное поражение в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с (0:7).

– Я разочарован. Ожидал увидеть совсем другой матч. Не хочу сказать, что мы должны победить. Но показать что-то большее. Иным образом противостоять «Ливерпулю».

– Вы готовы пообещать болельщикам, что выиграете дерби как искупление вины?

– Мы всегда играем на победу. Сейчас мы попробуем забыть это разочарование. Надеюсь, в будущем оно пригодится, чтобы взвесить многие вещи. С завтрашнего дня будем думать о дерби.

Мы вышли на поле, и «Ливерпуль» превзошел нас во всем. В злости. Это, видимо, доказывает, что еще не готов.

Чтобы проводить такие матчи, нужно качество и спортивная злость. Мы вышли на поле без злости. Почти что боялись этот «Ливерпуль».

– Судья был прав, что назначил пенальти?

– Не комментирую судейство. Обращаю внимание на свою команду. После 11-метрового у нас было полно времени, чтобы показать себя другой командой. Не хватило всех составляющих, чтобы быть полноценной командой.

– У Джикии травма?

– Думаю, ничего серьезного. Завтра будем знать точнее, что с ним.

– «Спартак» может в целом занести себе в актив групповой этап Лиги чемпионов?

– Да, если не считать сегодняшний матч, то мы хорошо провели групповой этап. Одной из наших целей было попасть в Лигу Европы. И у нас это получилось.

– Почему заменили Промеса?

– Предпочел дать ему отдохнуть перед воскресеньем, – сказал Каррера.

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