Массимо Каррера: «Спартак» хорошо провел групповой этап Лиги чемпионов, если не считать матч с «Ливерпулем»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера проанализировал разгромное поражение в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:7).
– Я разочарован. Ожидал увидеть совсем другой матч. Не хочу сказать, что мы должны победить. Но показать что-то большее. Иным образом противостоять «Ливерпулю».
– Вы готовы пообещать болельщикам, что выиграете дерби как искупление вины?
– Мы всегда играем на победу. Сейчас мы попробуем забыть это разочарование. Надеюсь, в будущем оно пригодится, чтобы взвесить многие вещи. С завтрашнего дня будем думать о дерби.
Мы вышли на поле, и «Ливерпуль» превзошел нас во всем. В злости. Это, видимо, доказывает, что «Спартак» еще не готов.
Чтобы проводить такие матчи, нужно качество и спортивная злость. Мы вышли на поле без злости. Почти что боялись этот «Ливерпуль».
– Судья был прав, что назначил пенальти?
– Не комментирую судейство. Обращаю внимание на свою команду. После 11-метрового у нас было полно времени, чтобы показать себя другой командой. Не хватило всех составляющих, чтобы быть полноценной командой.
– У Джикии травма?
– Думаю, ничего серьезного. Завтра будем знать точнее, что с ним.
– «Спартак» может в целом занести себе в актив групповой этап Лиги чемпионов?
– Да, если не считать сегодняшний матч, то мы хорошо провели групповой этап. Одной из наших целей было попасть в Лигу Европы. И у нас это получилось.
– Почему заменили Промеса?
– Предпочел дать ему отдохнуть перед воскресеньем, – сказал Каррера.
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