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    Каррера о 0:7 от «Ливерпуля»: «Мне сложно это объяснить. Нам не хватило злости»

    Теги Спартак Ливерпуль премьер-лига Россия Лига чемпионов Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:7).

    - Почему это случилось сегодня?

    – Мне сложно это объяснить. Безусловно, «Ливерпуль» превосходит нас качеством.

    Нам не хватило злости, чтобы встретить такой выдающийся клуб с очень качественными игроками, – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

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