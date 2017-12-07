Каррера о 0:7 от «Ливерпуля»: «Мне сложно это объяснить. Нам не хватило злости»

Главный тренер Массимо Каррера подвел итоги матча Лиги чемпионов с (0:7).

- Почему это случилось сегодня?

– Мне сложно это объяснить. Безусловно, «Ливерпуль» превосходит нас качеством.

Нам не хватило злости, чтобы встретить такой выдающийся клуб с очень качественными игроками, – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

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