Виктор Гончаренко: «Поздравлю Акинфеева с сухим матчем»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча групповой стадии Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0).

– Каким был план на игру?

– Мы понимали, что у «Бенфики» есть проблемы: у них такое сочетание защитников, которые не позволяло действовать быстрыми атаками. Наша задача была их втянуть в игру, чтобы крайние защитники высоко поднялись. В какой-то мере нам это удалось.

Конечно, помог нам быстрый гол. В чистом виде нельзя сказать, что у нас все сработало. Но довольны тем, как мы атаковали и оборонялись, наша победа заслуженная.

Да, не хотелось менять Щенникова. Он даже после первого тайма попросил замену, но мы ему не позволили этого сделать, зная его бойцовские качества. Но потом он вообще перестал ходить, понятно, что пришлось его заменить.

– Были фазы, когда «Бенфике» удавалось создавать серьезные проблемы?

– Если только после первого мяча – минут 15-20 мне казалось, что игра не под нашим контролем. Во втором тайме было спокойно.

– Вы уже успели осознать, что на «Олд Траффорд» вам будет не хватать двух ключевых игроков?

– Это будет проблема, но до этой игры еще далеко. Результат сегодняшнего матча «Базель» – «Манчестер» тоже будет влиять на то, потеряли мы игроков или что-то еще мы приобрели.

– поздравите как-то отдельно?

– Да, конечно. В конце игры главным было сохранить наши ворота в неприкосновенности, – сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».