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    Sports.ru

    Игорь не пропустил! Не пропустите и вы клубное приложение ЦСКА от Sports.ru

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Бенфика Лига чемпионов Sports.ru мобильные приложения

    Сегодня ЦСКА одолел «Бенфику» со счетом 2:0. Это первый сухой матч Игоря Акинфеева в групповом раунде ЛЧ за 11(!) лет.

    Все детали выступления Игоря Акинфеева и армейцев в Лиге чемпионов, расписание, статистику, push-уведомления, мнение игроков и тренеров вы можете найти в клубном приложении «ЦСКА+» для мобильных устройств.

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    Также с приложением «ЦСКА+» вы получаете:

    – Видео голов ЦСКА во всех турнирах.

    –  Обзоры матчей, видео самых опасных моментов.

    – Свежие новости о команде.

    – Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров.

    – Галереи с яркими и актуальными фото.

    – Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени.

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках ЦСКА.

    – Широкие возможности для общения с другими красно-синими в комментариях и статусах.

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