Игорь не пропустил! Не пропустите и вы клубное приложение ЦСКА от Sports.ru
Сегодня ЦСКА одолел «Бенфику» со счетом 2:0. Это первый сухой матч Игоря Акинфеева в групповом раунде ЛЧ за 11(!) лет.
Все детали выступления Игоря Акинфеева и армейцев в Лиге чемпионов, расписание, статистику, push-уведомления, мнение игроков и тренеров вы можете найти в клубном приложении «ЦСКА+» для мобильных устройств.
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Также с приложением «ЦСКА+» вы получаете:
– Видео голов ЦСКА во всех турнирах.
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– Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров.
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– Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках ЦСКА.
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