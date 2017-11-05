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    Илья Геркус: «Паровозы вытеснили коней на обочину истории еще в XIX веке»

    Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Илья Геркус

    Президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на исход игры с ЦСКА (2:2) в 16-м туре премьер-лиги.

    «Прогресс все равно не остановить! Еще в середине XIX века паровозы вытеснили коней на обочину истории», – написал функционер в инстаграме.

    «Кони» – устоявшееся прозвище ЦСКА. «Паровозами» зачастую называют игроков, сотрудников и болельщиков «Локомотива».

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