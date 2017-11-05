Илья Геркус: «Паровозы вытеснили коней на обочину истории еще в XIX веке»

Президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на исход игры с (2:2) в 16-м туре премьер-лиги.

«Прогресс все равно не остановить! Еще в середине XIX века паровозы вытеснили коней на обочину истории», – написал функционер в инстаграме.

«Кони» – устоявшееся прозвище ЦСКА. «Паровозами» зачастую называют игроков, сотрудников и болельщиков .

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