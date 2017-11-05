Бабаев о Карасеве: «Удалять надо, если только абсолютно уверен, что фол тянул на вторую желтую»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал комментарии по окончании игры с (2:2).

«Вторую игру подряд у нас удаляют футболиста. Надо смотреть повтор, но мне кажется, что в таких матчах удалять нужно, если только абсолютно уверен, что фол тянул на желтую карточку. У меня такой уверенности нет.

Судья – такой же участник матча, как и футболисты. Без удаления игра бы развивалась иначе и было бы больше футбола, а не агрессии и борьбы.

Бывает, что эмоции захлестывают. Не хочется, чтобы такие эпизоды, как с реакцией Гончаренко, запоминались. Хочется запоминать красивые комбинации, голы, сэйв при пенальти. Но больше приходится говорить о судейских аспектах.

ЦСКА в любом случае сегодня заработал очко, потому что играть в меньшинстве против «Локомотива» целый тайм достаточно тяжело. «Локомотив» очень хотел сравнять счет, и он это сделал.

Конечно, полетим в Хабаровск основным составом. Сейчас самое главное, чтобы все сборники вернулись без травм. Всегда переживаем за это. Немного передохнем, соберемся с силами и отправимся в тяжелый выезд в Хабаровск», – сказал функционер.

Судья Сергей Карасев удалил полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова на 49-й минуте. Хавбек получил две желтых карточки в матче.

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