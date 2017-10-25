Россия – Аргентина. Билеты на матч стоят от 750 до 15 тысяч рублей
Сегодня официально началась продажа билетов на товарищеский матч Россия – Аргентина.
Цены на билеты составляют от 750 рублей в блоки сектора D до 15 000 рублей в блоки сектора А.
Матч пройдет 11 ноября на стадионе «Лужники». Начало – в 16.00 по московскому времени.
Это будет первая игра в «Лужниках» после реконструкции стадиона к ЧМ-2018.
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