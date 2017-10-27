Россия – Аргентина. На матч уже продано 30 тысяч билетов

На товарищеский матч между сборными России и Аргентины, который пройдет 11 ноября, на сегодняшний день реализовано уже 30 тысяч билетов.

Продажа билетов стартовала в среду, 25 октября. Матч пройдет на стадионе «Лужники», который после реконструкции будет вмещать 81 тысячу зрителей.

Ранее стало известно, что цены на билеты составляют от 750 рублей в блоки сектора D до 15 000 рублей в блоки сектора А. В данный момент можно приобрести билеты по цене от 1000 рублей.

Матч пройдет 11 ноября на стадионе . Начало – в 16.00 по московскому времени.

Это будет первая игра в «Лужниках» после реконструкции стадиона к .