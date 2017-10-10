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    Матч «Ахмат» – «Спартак» обслужит Мешков, игру «Краснодара» и ЦСКА – Левников

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Арсенал Тула Уфа Алексей Еськов Виталий Мешков Тосно Алексей Матюнин Алексей Сухой Сергей Сергеевич Иванов Кирилл Левников Артем Чистяков

    Назначены судьи и инспекторы на матчи 14-го тура чемпионата России.

    13 октября (пятница)

    «Ахмат» – «Спартак»

    Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Игорь Демешко (Московская область); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

    14 октября (суббота)

    «Динамо» – «СКА Хабаровск»

    Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону; резервный судья – Дмитрий Панин (Московская область); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    «Урал» – «Анжи»

    Судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    «Краснодар» – ЦСКА

    Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

    15 октября (воскресенье)

    «Уфа» – «Локомотив»

    Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи  – Николай Богач (Московская область), Арам Петросян (Московская область); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
     
    «Ростов» – «Рубин»

    Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи  – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    «Зенит» – «Арсенал»

    Судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи  – Константин Шаламберидзе (Москва), Александр Богданов (Московская область); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

    16 октября (понедельник)

    «Амкар» – «Тосно»

    Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи  – Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

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